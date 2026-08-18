Ayoze Pérez, alternativa a Julián Álvarez: el Villarreal se prepara para la ofensiva culé

El club azulgrana empieza a valorar seriamente alternativas ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar por el argentino y el tinerfeño aparece entre los nombres que más gustan en el Camp Nou; el 'Submarino' no facilitará la salida de uno de sus principales activos, con contrato hasta 2028 y una cláusula cercana a los 30 millones de euros

El FC Barcelona empieza a asumir que el fichaje de Julián Álvarez está prácticamente imposible. La oferta azulgrana cercana a los 100 millones de euros se mantiene y todo está a la espera de una reunión del argentino con Miguel Ángel Gil Marín para intentar desbloquear su situación, pero comienza a intuirse que será imposible acometer una negociación en los últimos días de mercado.

Joan Laporta advirtió que esa oferta de 100 'kilos' tendría fecha de caducidad y que esperaría novedades hasta finales de la presente semana. Es más, no se descarta poder aumentar la propuesta si el Atlético acepta conversar, pero las esperanzas se están perdiendo día tras día.

El Atlético de Madrid mantiene una postura tajante y no está en absoluto dispuesto a negociar la salida de su delantero, obligando a la dirección deportiva azulgrana a comenzar a barajar alternativas. En este sentido, desde el Camp Nou insisten en que llegará un 'nueve', sea o no sea Julián, y en ese particular escenario aparece un nombre muy conocido en LaLiga: Ayoze Pérez.

El Barça empieza a activar el plan B por Julián Álvarez

Según informa Radio Marca, el delantero del Villarreal es una de las alternativas que más gustan especialmente en el Barcelona y, sobre todo, a Hansi Flick. El técnico alemán ha pedido más fichajes puesto que asegura que la plantilla aún no está cerrada y tiene en muy buena consideración al atacante canario. Todo cuadra. El ex del Betis puede convertirse en una de las opciones si finalmente el Barça da por imposible la llegada de Julián Álvarez.

Desde el entorno azulgrana empiezan a asumir que será necesario activar otros planes. Si no llega Julián Álvarez, Deco tendrá que poner en marcha el 'plan B', el 'plan C' e incluso el 'plan D'.

Ahí es justo donde entra Ayoze. Cierto es que no sería el elegido inicialmente, pero sí uno de los nombres que comienzan a ganar fuerza ante la necesidad de encontrar un delantero de garantías en los últimos días de mercado.

Ayoze gusta a Flick y el Villarreal tiene la sartén por el mango

La operación presenta, además, varios elementos que podrían hacerla atractiva para el Barcelona. Ayoze tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2028 y cuenta con una cláusula cercana a los 30 millones de euros, aunque esa cantidad podría ser negociable.

Para el club amarillo, la situación es cristalina. Ayoze es un futbolista importante dentro del proyecto y una pieza fundamental de su engranaje actual por su valor deportivo y económico. El delantero fue titular en el estreno liguero del Villarreal en LaLiga y el club de La Cerámica no tendría intención de facilitar su salida.

El deseo del jugador puede convertirse en una de las principales bazas que utilice Deco. Si el Barça llama a la puerta, Ayoze estaría dispuesto a hacer fuerza para vestir de azulgrana. Esa circunstancia podría complicar la posición negociadora del Villarreal, aunque el club castellonense tendría argumentos suficientes para reclamar una cantidad importante por su salida.

Un fichaje 'accesible' para el coloso culé

El interés por Ayoze Pérez responde a una necesidad de refuerzo que probablemente requerirá de cierta accesibilidad económica en el tramo final del mercado estival. Y es que, en las cifras en las que actualmente se mueven el resto de posibles operaciones, la negociación por el tinerfeño es probablemente la más sencilla de materializar para el FC Barcelona.

El 'plan B' azulgrana a Julián Álvarez maneja nombres como los de Luis Suárez, Georges Mikautadze o Viktor Gyokeres. Sin embargo, ninguna de estas incorporaciones sería tan materializable como la de Ayoze.

El delantero colombiano, ex de Almería, apareció días atrás como un posible alternativa de los culés en el caso de que no se concrete la llegada de Julián Álvarez. Sin embargo, según Fabrizio Romano, los blaugranas no estarían dispuestos a pagar la elevada cláusula de 80 millones de euros que pide el Sporting de Portugal.

En cuanto a 'Mika', su cláusula se verá elevada este fin de semana a los 75 millones de euros al entrar en los últimos diez días de mercado, lo cual también dificulta seriamente la operación.

Y por último, Gyokeres obligaría a una complicada negociación con el Arsenal, que nunca aceptará desprenderse de su jugador por una cifra menor a su valor de mercado, actualmente en unos 65 millones de euros.

Así las cosas, la 'alternativa Ayoze' se presenta como la más asequible en el Camp Nou. El canario, según Capology, tiene un salario bruto que supera por poco los 3,9 millones de euros por temporada entre fijo y bonus. Este salario podría ser fácilmente asumible por el Barça actual.