El Villarreal toma nota de las dudas del Real Madrid antes de su visita al Bernabéu

El conjunto blanco afronta la última semana antes de su regreso a LaLiga condicionado por las lesiones y la ausencia de numerosos internacionales que se irán incorporando esta semana; José Mourinho apenas ha podido trabajar con una parte de su plantilla, mientras Éder Militao acelera para estar disponible y Kylian Mbappé sigue pendiente de evolución

El Real Madrid se marchó al parón internacional con el mal sabor de boca de la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. El conjunto de José Mourinho tuvo entonces unos días de descanso, pero la tregua fue relativa para buena parte de su plantilla, obligada a desplazarse con sus respectivas selecciones.

La consecuencia se hizo evidente en el regreso al trabajo en Valdebebas. El técnico portugués afrontó la sesión con una plantilla prácticamente bajo mínimos y apenas cuatro jugadores de campo del primer equipo disponibles: Raúl Asencio -operado y fuera de combate posteriormente-, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

A ellos se sumó Éder Militao, una de las pocas noticias positivas del parón. El central brasileño continúa avanzando en la recuperación de la lesión que sufrió en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y ya ha podido participar en los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Su evolución abre una puerta a su regreso para el duelo frente al Villarreal.

Una larga lista de internacionales

Sin embargo, la planificación de Mourinho está inevitablemente condicionada por el calendario de selecciones. Dean Huijsen, Marc Cucurella y Carlos Espí están con España. Eduardo Camavinga con Francia; Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold con Inglaterra; Denzel Dumfries con Países Bajos; Yan Diomandé con Costa de Marfil; Vinicius y Endrick con Brasil; Arda Güler con Turquía; Bernardo Silva con Portugal y Brahim Díaz con Marruecos.

También estaba previsto que Thiago Pitarch aprovechara estos días para continuar acumulando minutos con el Castilla después de su lesión. Sin embargo, el centrocampista terminó siendo convocado por España sub-20 para el amistoso frente a México.

Ante este panorama, el Real Madrid ha tenido que aprovechar los pocos futbolistas disponibles para realizar trabajo físico. El club informó de que los futbolistas completaron varios bloques exigentes antes de afrontar la recta final de la ventana FIFA.

Más problemas en la enfermería

A la dificultad de trabajar con una plantilla diezmada por los compromisos internacionales se suma una enfermería que tampoco termina de vaciarse. Rodrygo y Ferland Mendy continúan con sus respectivos procesos de recuperación y ya han podido tocar balón sobre el césped.

Fede Valverde también permanece al margen después del esguince de grado 3 sufrido en el tobillo izquierdo durante el derbi frente al Atlético de Madrid. El uruguayo no pudo incorporarse a la concentración de su selección para la gira asiática.

Además, el parón ha dejado dos nuevos interrogantes. Ibrahima Konaté sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, mientras que Kylian Mbappé ha vuelto al centro de las críticas por el modo en que está tratando su recuperación de la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. La evolución de ambos será determinante para conocer con qué efectivos contará Mourinho ante el Villarreal.

El Villarreal espera a un Madrid 'desorientado'

En este río revuelto, el Real Madrid recibirá al Villarreal este próximo sábado 10 de octubre, a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu, en la que será la octava jornada de LaLiga EA Sports. Los blancos ocupan actualmente la cuarta posición y se encuentran a seis puntos del Barcelona.

El conjunto amarillo, también muy mermado por las ausencias internacionales estas últimas dos semanas, se encontrará igualmente a un rival obligado a recomponer piezas en apenas unos días.

Mourinho tendrá que esperar al regreso de los internacionales para empezar a preparar de verdad el encuentro, comprobar el estado físico de sus futbolistas y despejar las últimas dudas de su enfermería.

En el Villarreal ya miran de reojo esta nueva inestabilidad blanca. La visita al Bernabéu será una de las grandes pruebas del próximo tramo de competición y el estado en el que pille al conjunto madridista es uno de los grandes condicionantes de una cita que los amarillos afrontan con la intención de aprovechar cualquier grieta.