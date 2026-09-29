Militao vuelve a ser uno más: Mourinho recupera a un refuerzo clave

El central brasileño ya trabaja con el grupo tras 153 días apartado por una lesión en el bíceps femoral, su regreso supone un alivio para un equipo que todavía mantiene varias bajas importantes y que afronta el próximo 10 de octubre la visita del Villarreal

Éder Militao está ya a punto de sumarse a la dinámica del resto de sus compañeros.Imago

Éder Militao vuelve a ver la luz al final del túnel. El defensa brasileño volvió a ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros en la Ciudad Real Madrid y encara la recta final de una recuperación que comenzó hace exactamente cinco meses.

El central fue operado el pasado 28 de abril de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral, una lesión que inicialmente apuntaba a un periodo de baja de aproximadamente cinco meses. El calendario se ha cumplido prácticamente al milímetro: el 28 de septiembre, 153 días después de pasar por el quirófano, Militao participó en parte de la sesión con el grupo.

Su vuelta supone una noticia especialmente importante para José Mourinho. El técnico portugués recupera progresivamente a uno de sus defensas de referencia en una plantilla que todavía tiene varios futbolistas en la enfermería y que deberá afrontar un exigente tramo de competición después del parón internacional.

Una recuperación controlada hasta superar la prueba definitiva

El regreso al trabajo colectivo no es fruto de la improvisación. Militao lleva semanas aumentando progresivamente la carga de trabajo. Desde agosto, el brasileño se ejercitaba junto a Endrick en un campo anexo al habitual de los entrenamientos del primer equipo.

Durante este tiempo ha realizado ejercicios específicos de flexibilidad, agilidad, fuerza y velocidad, aumentando paulatinamente la intensidad para comprobar la respuesta de la zona afectada.

La semana pasada llegó una prueba especialmente importante. Lasse Lampainen, el especialista finlandés que intervino al futbolista en abril, viajó hasta Madrid para comprobar personalmente cómo había evolucionado la cirugía. Militao superó el examen y recibió el visto bueno para seguir avanzando en su puesta a punto.

El brasileño, además, está viviendo unos días especialmente intensos en el plano personal. El pasado sábado fue padre por segunda vez y, apenas 40 horas después, ya estaba de nuevo sobre el césped trabajando.

Mourinho recupera una pieza de mucho peso

La incorporación de Militao al grupo supone una alternativa más para Mourinho en el eje de la defensa. El brasileño todavía debe completar su puesta a punto antes de volver a competir, pero su presencia en los entrenamientos representa un paso decisivo.

En la sesión de este martes, Militao volvió a trabajar junto a Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, además de los guardametas Thibaut Courtois y Andrey Lunin. También participaron varios futbolistas de la cantera.

El resto de internacionales continúan concentrados con sus respectivas selecciones hasta el final de la ventana FIFA, el próximo 6 de octubre.

Rodrygo, Mendy y Valverde, todavía en la enfermería

El regreso del brasileño contrasta con las bajas que todavía mantiene el Real Madrid. Rodrygo y Ferland Mendy continúan con sus respectivos procesos de recuperación y volvieron a trabajar sobre el césped con balón.

También sigue fuera Fede Valverde, que sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo durante el derbi frente al Atlético de Madrid y no pudo incorporarse a la gira asiática de Uruguay.

Además, el parón internacional dejó dos nuevos problemas físicos en la plantilla. Ibrahima Konaté sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, mientras que Kylian Mbappé padece una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El Villarreal espera en el Bernabéu

El Real Madrid volverá a competir el sábado 10 de octubre, a las 21:00 horas, recibiendo al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de LaLiga EA Sports.

Los de Mourinho ocupan actualmente la cuarta posición, a seis puntos del Barcelona, líder indiscutible de LaLiga, por lo que un nuevo tropiezo los haría alejarse demasiado del actual campeón de Liga cuando no se habría disputado ni una quinta parte del campeonato liguero.