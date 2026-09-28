El Barça obliga a Florentino a verse en los juzgados: fijado el día para el acto de conciliación

El presidente del Real Madrid ha sido citado a declarar por la demanda de calumnias presentada por el club azulgrana tras sus contundentes afirmaciones a cuenta del 'caso Negreira'

El enfrentamiento institucional entre Real Madrid y FC Barcelona adquiere una nueva dimensión, esta vez a nivel judicial. La demanda del FC Barcelona contra el mandamás blanco ha proliferado y ambas partes están citadas para un acto de conciliación promovido por la entidad azulgrana el próximo 25 de noviembre, a las 9:40 horas, en los Juzgados de Madrid.

El procedimiento es el paso previo a la posible presentación de una querella criminal contra el presidente madridista por un presunto delito de calumnias.

La cita llega después de que el FC Barcelona presentara en junio una demanda en la que reclama a Florentino Pérez que se retracte de determinadas manifestaciones realizadas en mayo. El club considera que aquellas declaraciones dañaron su imagen y reputación y anunció que, si no se producía una rectificación, acudiría a la vía penal.

El 25 de noviembre, primera parada judicial

El encuentro entre las partes está señalado para el 25 de noviembre a las 09:40 horas, en la Sala de Vistas de los Juzgados 1 y 2 de Madrid. Se trata de un acto de conciliación y no de un juicio sobre el fondo de las acusaciones.

El objetivo del Barça es que Florentino Pérez se retracte de las afirmaciones que el club considera constitutivas de un presunto delito de calumnias. Si el presidente del Real Madrid no comparece o no atiende la petición azulgrana, el Barcelona mantiene su intención de presentar posteriormente una querella criminal.

El artículo 205 del Código Penal establece que existe calumnia cuando se imputa un delito "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". La eventual responsabilidad penal, en cualquier caso, tendría que determinarse en el procedimiento correspondiente y no queda establecida por la mera presentación de la demanda de conciliación.

La polémica rueda de prensa de Florentino

El origen del conflicto se encuentra en las declaraciones realizadas por Florentino Pérez el pasado 12 de mayo, durante una rueda de prensa en la que abordó diferentes cuestiones relacionadas con el Real Madrid y también con el 'caso Negreira'. Al día siguiente, el dirigente madridista volvió a pronunciarse sobre el asunto en una entrevista con Josep Pedrerol.

Una de las afirmaciones que más molestaron en el Barcelona fue la relativa a los títulos de Liga. Florentino Pérez aseguró que había ganado siete Ligas como presidente del Real Madrid, pero que podrían haber sido catorce porque, según sus palabras, "siete Ligas me las han robado".

El presidente madridista vinculó esa consideración con su análisis del 'caso Negreira' y sostuvo que el Barcelona había resultado beneficiado por las actuaciones arbitrales durante "dos décadas". También calificó de "sistémica" la corrupción que, a su juicio, existía en el caso, y reclamó una intervención de la UEFA.

Florentino Pérez también afirmó que el Real Madrid estaba preparando un dossier sobre el caso para trasladarlo al organismo europeo y defendió públicamente la posición del club blanco respecto a la investigación.

El Barça reaccionó y anunció medidas legales

La respuesta del Barcelona no tardó en llegar. El club informó inicialmente de que su departamento jurídico estaba estudiando las declaraciones y las posibles acciones que podía emprender.

Finalmente, el 12 de junio, la entidad azulgrana confirmó oficialmente la presentación de una demanda de conciliación previa a una eventual querella por un presunto delito de calumnias. En su comunicado, el Barça señaló que pretendía que Florentino Pérez se retractara de determinadas manifestaciones que, según la entidad, habían sido realizadas con conocimiento de su falsedad y resultaban ofensivas para la imagen y reputación del club.

El Barcelona no se limitó a esa actuación. Días después, el vicepresidente azulgrana, Rafa Yuste, remitió una carta a LaLiga, la RFEF y el CTA para pedirles que actuaran ante las declaraciones del dirigente madridista, al considerar que afectaban también a la reputación de la competición y del estamento arbitral.

El siguiente paso depende de lo que ocurra en la cita

La comparecencia del 25 de noviembre puede convertirse, por tanto, en un punto de inflexión determinante en el enfrentamiento institucional entre ambos clubes. El Barcelona pretende obtener una rectificación de Florentino Pérez antes de dar el siguiente paso por la vía penal.

Si no hay acuerdo en el acto de conciliación, el Barça ya ha anunciado que procederá con la querella que considera correspondiente. La vía judicial se abriría entonces a una nueva fase en la que deberían analizarse las manifestaciones objeto de la denuncia y las circunstancias en las que fueron realizadas.