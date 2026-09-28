El Real Madrid de José Mourinho, en cuadro

El conjunto merengue ha vuelto este lunes a los entrenamientos y el técnico luso solo ha podido contar con cuatro jugadores de campo como Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Militao, lesionado desde el pasado 28 de abril, realizó algunos ejercicios con el resto de compañeros

José Mourinho, técnico del Real Madrid, está teniendo verdaderos problemas para entrenar con un nutrido grupo de jugadores del primer equipo durante este parón de selecciones. Un total de 14 futbolistas del Real Madrid fueron convocados para esta última ventana de selecciones aunque algunos como Mbappé, ya han regresado a consecuencia de una lesión que tendrá al galo un par de semanas apartado. La misma suerte corrió el galo Konaté.

Este lunes el Real Madrid regresó a los entrenamientos y lo hizo con solo cuatro jugadores de campo: Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Además, en la sesión también estuvo presente en alguno de los ejercicios el brasileño Militao. El central, que se lesionó el pasado 28 de abril ya regresó al trabajo sobre el césped días atrás pero además este lunes participó en los ejercicios junto a sus compañeros, demostrando que se encuentra en la recta final de su lesión de rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Mourinho entrena al Real Madrid con apenas cuatro jugadores de campo

El hecho de que el Real Madrid sea junto al Barcelona uno de los equipos que más internacionales tiene, propicia la situación vivida este lunes en el entrenamiento a puerta cerrada que se realizó en Valdebebas. Según ha informado el propio Real Madrid, la sesión estuvo basada en "diversos y exigentes bloques de trabo físico".

José Mourinho también tenía previsto contar para la primera sesión de la semana con Thiago Pitarch, que incluso llegó a jugar con el Castilla el pasado fin de semana. Pero el canterano, habitual en las sesiones del primer equipo, fue convocado por España sub-20 para un amistoso frente a México este miércoles.

Los lesionados en el Real Madrid continúan trabajando al margen

Siguen con sus procesos de recuperación los lesionados Rodrygo y Ferland Mendy, que tocaron balón sobre el césped durante el entrenamiento, así como Fede Valverde, quien no pudo viajar a la gira asiática de Uruguay tras sufrir un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo en el encuentro contra el Atlético de Madrid. A estos lesionados hay que añadir los citados anteriormente Mbappé y Konaté.

La vuelta a la competición del Real Madrid

El Real Madrid volverá a la competición oficial el próximo 10 de octubre para medirse en el Bernabéu a un Villarreal que llega inspirado tras dos victorias consecutivas en Liga. Después, el calendario seguirá exigiendo a los de Mourinho con duelos de Champions ante Roma y Leipzig y otros dos de Liga ante el Sevilla y el Barcelona. El Clásico está previsto para el próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou a partir de las 21:00 horas.