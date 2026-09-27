El video viral de Vinicius, jugador del Real Madrid, entrenando con Brasil: gritos de pánico y confusión

El jugador brasileño, concentrado con la selección que dirige Ancelotti, fue protagonista de un video en el que dispara en un entrenamiento, el esférico se va fuera del campo y al llegar al aparcamiento, se oye a una mujer gritar

Vinicius, al igual que otro puñado de futbolista del Real Madrid, sigue concentrado con su selección, en este caso Brasil. El combinado dirigido por Ancelotti disputó el primero de sus tres amistosos programados para este parón el pasado 25 de septiembre ante Australia en territorio oceánico.

Después del empate ante Australia, la Brasil de Ancelotti y también de Vinicius, se prepara para un nuevo duelo ante el mismo combinado australiano que se disputará el próximo 29 de septiembre. El último amistoso de este parón para Brasil será el 3 de octubre ante India en Calcuta.

De cara a un nuevo duelo de Brasil ante Australia, Vinicius se ejercita en busca de reencontrarse con el gol. Vinicius no marca desde el pasado 26 de agosto cuando lo hizo en Liga ante la Real Sociedad en un choque en el que también asistió en uno de los cuatro goles que marcaron los de José Mourinho. Desde entonces, Vinicius solo ha tenido participación en un gol con el Real Madrid al asistir en uno de los tantos de los blancos ante el Rayo Vallecano.

Vinicius afina puntería con Brasil y provoca gritos en el entrenamiento

En una vídeo en el que se ve a Vinicius entrenando la puntería precisamente de cara a portería, el brasileño se ha convertido en inesperado protagonista de unos segundos en los que ha reinado la confusión en el entrenamiento de Brasil. Vinicius, que aparece en el vídeo junto a uno de los preparadores de Brasil, coge el balón, se lo da a uno de los asistentes de Ancelotti, este se la devuelve y sin controlar la golpea.

El disparo de Vinicius se marcha muy por arriba de la portería, sale del campo de entrenamiento donde se ejercitaba Brasil y a continuación se escucha a una mujer soñando. Se desconoce porque el vídeo no lo muestra, si el disparo desviado de Vinicius terminó impactando en una señora que pasaba por ahí en ese momento.

Vinicius, con la confianza de Ancelotti y de Mourinho

Tanto en Brasil, como en el Real Madrid, hay plena confianza en que Vinicius regresará a su mejor nivel de cara a portería. El brasileño marcó cuatro goles y repartió una asistencia en el pasado Mundial con Brasil aunque no pudo ayudar a su país a superar a una sorprendente Noruega, que de la mano de Haaland, apeó a la cinco veces campeona del mundo mucho antes de lo previsto. En el Real Madrid en cambio, José Mourinho ya ha declarado en varias ocasiones, que mientras que Vinicius siga dándolo todo dentro del terreno de juego, tendrá sus respetos.

El propio José Mourinho como el Real Madrid, esperan que Vinicius vuelva a sus números del pasado curso cuando terminó en Liga con 16 goles y cinco asistencias, un tanto menos que en su mejor campaña (2021/22). En la Champions League, Vinicius marcó cinco tantos aunque los blancos se quedaron fuera de su competición favorita en los cuartos de final.