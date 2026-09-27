Joao Félix, sobre su posible fichaje por el Real Madrid: ﻿"Hubiera sido el mayor traidor del fútbol, estoy orgulloso de haber jugado en el Barcelona﻿"

El atacante del Al-Nassr piensa en volver al fútbol europeo, en España le queda el Real Madrid para poder presumir de haber jugado en los tres grande, aunque no se ve de blanco

A sus 26 años, Joao Félix parece ya un veterano del fútbol por su precoz explosión en el Benfica. Sin embargo, ni en Atlético de Madrid ni en el Chelsea colmó las expectativas de su millonario fichaje (127 millones de euros) por el club madrileño. También pasó por el Barça, donde dejó buenos detalles y la esperanza de poder seguir más allá de su cesión, y por el Milan, para finalmente el verano pasado marcharse a Arabia Saudí para jugar en el Al-Nassr.

Junto a su compañero y capitán de selección, Cristiano Ronaldo, el luso ha firmado 30 goles y 22 asistencias en 55 partidos, y el pasado jueves daba la victoria a Portugal frente a Gales. Ahora, el de Viseu se siente liberado y vuelve a ilusionar a su país. En Riad le queda todavía este año de contrato y en su mente todavía está regresar a la primera línea del fútbol europeo.

Su sueño era haber podido continuar en el Barça pero el club azulgrana decidió no seguir adelante con él tras su cesión. Ahora, concentrado con Portugal, repasa su paso por España, del que asegura no se arrepiente de haber fichado por el Atlético de Madrid.

"No me arrepiento, obviamente que no. Tuve momentos muy lindos, muy importantes en el Atleti. Claro que me habría gustado que las cosas hubieran ido mejor, pero eso es el fútbol, es el crecimiento como futbolista. Me sirvió para crecer, aprender, pero no, obviamente, no me arrepiento de ir tan temprano. Salimos campeones un año, con una temporada muy buena. Es fútbol. A veces las cosas salen, pero otras no", reconoce en una entrevista al diario AS.

El 'Menino de ouro' también guarda un buen recuerdo de su año en el Barcelona, el club del que es aficionado como siempre ha reconocido: "Buenos, muy buenos. Al final no pudimos ganar nada, pero simplemente jugar para el Barcelona ya me hizo muy feliz. Obviamente que ir cedido no es lo mismo que estar en propiedad. Siendo jugador del club todo es diferente. En un año puede pasar de todo, estar muy bien o muy mal, alto o bajo, pero muy contento de haber vestido la camiseta del Barça, que era un sueño de niño, mío, de mi padre, de mi hermano. Fue un orgullo".

De tres grandes de LaLiga, solo le queda el Real Madrid, pero no se ve vestido de blanco. "Hubiera sido el mayor traidor del fútbol. No, no, no. Me gustó mucho estar en Barcelona. Bueno, sí, me faltó el Real Madrid, pero estoy orgulloso de haber jugado en el Barcelona", incide.

Volver a Europa, en sus planes de futuro

El atacante portugués admite que tiene en mente regresar a una liga potente de Europa y a un club que le permita jugar la Champions League de nuevo, aunque no sabe si será en 2027 o un año más tarde.

"Estoy muy contento en Al Nassr. Va a ser mi segundo año. A final de temporada tendré 27 años. Tengo pensado, aunque quizá no para ya, volver a Europa. No sé si al final de esta temporada o al final de la próxima, pero tengo ganas de volver a Europa, volver a jugar la Champions y volver a competir allí. Siempre es diferente. Te da una motivación extra jugar en Europa, jugar la Champions, jugar con los mejores equipos del mundo y obviamente tengo eso en mi cabeza.