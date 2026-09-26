La reflexión de Jenni Hermoso tras el fichaje de Montse Tomé: "Que el viento la proteja"

La exseleccionadora española, que dejó de contar con Jenni Hermoso durante su etapa al frente de la Roja, entrenará ahora al equipo mexicano en el que la madrileña jugó entre 2022 y 2024

Jenni Hermoso reacciona al regreso de Montse Tomé a México con un mensaje que llama la atenciónImago

Montse Tomé ya tiene nuevo equipo. La que fuera seleccionadora española femenina ha sido anunciada como nueva entrenadora del mexicano, un fichaje que tiene además un componente especial por el pasado reciente del club con otra española, Jenni Hermoso. Fue precisamente en este equipo donde la delantera jugó antes de continuar su carrera en México.

Precisamente, la llegada de Tomé a Pachuca no ha pasado desapercibida para la internacional española, ahora jugadora del Atlético de Madrid. Jenni Hermoso ha reaccionado en redes sociales al anuncio del Pachuca con un mensaje que rápidamente ha llamado la atención por el tono empleado: "Que el viento la proteja".

La frase aparece acompañada de un "lol", en una reacción que llega después de la etapa que ambas protagonizaron en la selección española. Tomé asumió el cargo de seleccionadora en 2023 y dejó de contar con Hermoso después de ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, torneo en la que la entrenadora asturiana era ayudante de Jorge Vilda.

México, un nuevo comienzo para Tomé

Pachuca hizo oficial el fichaje de Montse Tomé este jueves. La preparadora asturiana toma las riendas del equipo femenino después de la salida de Óscar Torres y se incorpora para dirigir a las Tuzas en el Apertura 2026.

La llegada al fútbol mexicano supone la vuelta de Tomé al trabajo, ya que no se había sentado en ningún banquillo desde que dejó la selección española, cargo que ocupó hasta 2025. Durante su periodo como seleccionadora nacional ganó la Liga de Naciones 2023/24 y alcanzó la final de la Eurocopa de 2025.

Su nuevo destino tiene una conexión directa con Jenni Hermoso, puesto que la delantera madrileña jugó en Pachuca al empezar su trayectoria en el fútbol mexicano y regresar este verano a España para incorporarse al Atlético de Madrid.

La relación deportiva entre Hermoso y Tomé estuvo marcada por la decisión de la entonces seleccionadora de no incluir a la atacante en sus convocatorias. Tomé defendió públicamente que sus decisiones respondían a criterios deportivos y al funcionamiento del grupo, algo que nunca convenció a la jugadora madrileña.

Ahora, más de un año después de aquella etapa, los caminos de ambas vuelven a cruzarse, aunque en esta ocasión en México y con papeles diferentes. Tomé dirigirá al club en el que Hermoso dejó una parte importante de su etapa mexicana y la futbolista ya ha dejado su particular reacción al anuncio.