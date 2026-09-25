Lola Gallardo, la jugadora del Atlético de Madrid que aterriza en OnlyFans

La guardameta sevillana, capitana del cuadro rojiblanco, ha anunciado en su perfil oficial de Instagram que en la página en la que se paga por visualizar contenido, tendrá "un espacio mucho más cercano"

El fútbol femenino sigue luchando cada día por la equiparación salarial en relación al masculino. Esa igualdad aún no ha llegado en este deporte y aunque en España se ha producido un importante paso con los éxitos de la Selección española, aún hay mucho por hacer. Esto puede llevar a que jugadoras de la Liga F, la Primera división del fútbol femenino en España, tengan que recurrir a la búsqueda de ingresos extra.

Este podría haber sido uno de los motivos por los que Lola Gallardo, guardameta y capitana del Atlético de Madrid, habría decidido vender contenido en la plataforma de Onlyfans. Esta plataforma ofrece contenido de pago que realizan autores individuales. En el caso de Lola Gallardo, la guardameta sevillana de 33 años ofrecerá una parte más desconocida de su vida como futbolista y también de su día a día.

Lola Gallardo, jugadora del Atlético de Madrid, se pasa a OnlyFans

Lola Gallardo ha compartido un video en Instagram un vídeo en el que explica la intención que tiene con su contenido en OnlyFans. La guardameta del Atlético de Madrid explica que mostrará "lo que normalmente no se ve", es decir, entrenos y cómo se prepara para los partidos.

Pero Lola Gallardo, que espera un bebé junto a su pareja, también enseñará de cómo esperan en casa la llegada de su futuro bebé y su día a día para acercarse a los aficionados rojiblancos. "Muy feliz de unirme a la familia OnlyFans. Quiero compartir con vosotros lo que normalmente no veis: mis entrenamientos, mi día a día, la llegada de nuestro bebé 👶🏼 y muchos momentos de mi vida personal y profesional. Un espacio mucho más cercano para estar un poquito más cerca de vosotros. ¿Me acompañáis en esta nueva aventura? Os espero dentro", ha escrito en la publicación que acompaña al vídeo donde Lola Gallardo anuncia su llegada a la plataforma Onlyfans.

Lola Gallardo dijo 'no' a la Selección española

Lola Gallardo fue una de las 15 jugadores que en 2022 mandó un correo a la RFEF para solicitar la no convocatoria por parte de la selección española mientras Luis Rubiales estuviese en la presidencia de la Federación. En ese instante, Jorge Vilda era el seleccionador y el conflicto fue denominado el de 'Las 15'.

Con la llegada de Lola Gallardo a OnlyFans, la portera del Atlético de Madrid se suma a otras deportistas como la atleta Sara Gallego, la piloto de motos Sara Sánchez y otras de carácter internacional como las boxeadoras Shannon Courtenay, Kaye Scott y Shauna Browne, la futbolista Simone Christensen o la tenista Chloe Paquet.