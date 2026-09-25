Miguel Induráin, cinco veces campeón del Tour y ninguna Vuelta: "Se disputaba en abril, hacía frío y ese clima no me iba"

"Lo intenté, la corrí siete veces, pero no la pude ganar", ha reconocido el exciclista navarro, que en 1991 fue segundo y en 1985 vistió el maillot de líder durante cuatro jornadas

Miguel Induráin conquistó cinco Tours de Francia y dos Giros de Italia, convirtiéndose en todo un mito del ciclismo español. Sin embargo, hay una gran vuelta que se le resistió al ciclista navarro durante toda su carrera: la Vuelta a España. El propio exciclista explicó años después el motivo y señaló directamente a una circunstancia que hoy puede resultar sorprendente: la época del año en la que se disputaba la carrera.

"Lo intenté, la corrí siete veces, pero no la pude ganar. En mi época era en abril, tenía problemas de alergia y no era una temporada que me gustara para ir en bici", explicó Miguel Induráin en una entrevista.

Induráin nunca ganó la Vuelta a España

La ausencia de la Vuelta en el envidiable palmarés de Induráin es una de esas curiosidades que acompañan a la carrera ciclista más importante de España. El navarro disputó siete ediciones de la ronda española entre 1985 y 1996. Sin embargo, no ganó ninguna. Su mejor resultado llegó en 1991, cuando terminó segundo por detrás de Melchor Mauri, mientras que en 1985, con apenas 21 años, llegó a vestir el maillot de líder durante cuatro jornadas.

Aquello demuestra que la Vuelta no siempre se le dio mal. Induráin comenzó aquella edición de 1985 con fuerza y se puso líder después de la segunda etapa. Aquella Vuelta arrancó el 23 de abril y se desarrolló durante buena parte de la carrera en unas fechas que hoy resultarían completamente extrañas para los aficionados. Pero nunca consiguió llevarse la clasificación general.

Indurain: "En mi época se disputaba en abril"

"Nunca gané la Vuelta porque en mi época se disputaba en abril, había lluvia, hacía frío y a mí ese clima no me iba”, llegó a explicar el cinco veces ganador del Tour, Miguel Indurain. En otra entrevista, el navarro también sufría problemas de alergia durante la primavera.

Un calendario de la Vuelta España muy diferente al actual

El calendario de la Vuelta a España era muy diferente al actual. Hasta 1994, la carrera se disputaba en abril, antes de que pasara a finales de agosto y septiembre a partir de 1995. Aquello suponía que algunas de las etapas más exigentes de la carrera podían disputarse en unas condiciones meteorológicas muy diferentes a las que hoy asociamos con la Vuelta.

Frío, lluvia y temperaturas primaverales acompañaban a los ciclistas en buena parte del recorrido. Para un ciclista como Induráin, que encontró buena parte de su mejor rendimiento en otras grandes vueltas, aquel contexto no era precisamente el ideal. La Vuelta cambió de fechas, pero llegó demasiado tarde.

A partir de 1995, la carrera pasó a disputarse entre finales de agosto y septiembre. Uno de los motivos del cambio era intentar atraer a más corredores internacionales, muchos de los cuales priorizaban el Giro de Italia y el Tour de Francia durante los meses anteriores. Para entonces, eso sí, el momento de Induráin en la Vuelta ya había pasado.

El navarro participó por última vez en 1996, el año de su retirada. Llegó después de disputar el Tour de Francia y no pudo luchar por la victoria en una carrera que ya se disputaba en las fechas actuales. Poco después pondría punto final a su trayectoria profesional. Así, el cambio de calendario llegó cuando el gran dominador del ciclismo mundial de la primera mitad de los años noventa ya estaba cerca de despedirse.

Cinco Tours y dos Giros, pero ninguna Vuelta

Mientras que la Vuelta se le resistió, Induráin ganó entre 1991 y 1995 cinco Tours de Francia consecutivos, convirtiéndose en el primer ciclista que consiguió esa hazaña. Además, conquistó el Giro de Italia en 1992 y 1993, logrando el doblete Giro-Tour en ambas temporadas.

También fue campeón del mundo contrarreloj en 1995 y campeón olímpico de la misma disciplina en Atlanta 1996. Su palmarés, está repleto de grandes victorias. Pero entre todos esos triunfos siempre aparece un vacío: la Vuelta a España.