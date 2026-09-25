Tajante sentencia de Perico Delgado tras el histórico doblete de Benjamín Noval: "Es un fenómeno"

El ganador del Tour de Francia 1988 se rinde ante el asturiano de 17 años tras su exhibición en el Mundial junior de Montreal: "Es un espectáculo"

Benjamín Noval, de 17 años, se ha convertido en la nueva esperanza del ciclismo español después de haber hecho doblete en el campeonato del mundo junior 2026 que se está disputando en Montreal. El asturiano ganó hace unos días la contrarreloj mundial y este pasado jueves ha hecho una auténtica exhibición en la prueba de ruta en la que se ha impuesto con autoridad porque no sólo llegó en solitario a la meta sino que llevó la voz cantante durante la carrera atacando y neutralizando al grupo de escapados. La ilusión se ha disparado con el joven. Tanto es así que leyendas como Pedro Delgado lo ven con un futuro increíble.

Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia 1988, no sólo ha elogiado las cualidades como ciclista de Benjamín Noval sino que también ha señalado los valores personales del asturiano. "Benjamín Noval gana por fuerza, es un perfil más de fondista. Es un corredor que tiene garra pero también es muy humilde, es muy modesto. Está llamado a ser de los grandes", argumentó en Onda Cero.

De hecho, el segoviano, de 66 años, que es una voz autorizada en el ciclismo español ya que fue un icono y lleva años siendo comentarista de ciclismo en RTVE, ha asegurado que Benjamín Noval va a ser un fenómeno. "Este chaval es un fenómeno, va siempre al ataque, es un espectáculo".

Benjamín Noval reflexiona sobre su doblete mundial en categoría junior

Benjamín Noval ha dicho que se siente muy feliz por el doblete que ha logrado en el campeonato del mundo junior de ciclismo, hito que sólo ha conseguido Remco Evenepoel en el año 2018. "Una sensación increíble. Hay mucho trabajo detrás, sobre todo este último mes. Después de un pequeño descanso que tuve en agosto, todo estuvo centrado en estos dos días. Ahora toca disfrutarlo, disfrutar de la gran forma que tengo y celebrarlo bien", ha detallado en Marca.

A la nueva estrella del deporte español ha mantenido los pies en el suelo al ser comparado con Remco Evenepoel. "La verdad es que mola que te comparen con Remco Evenepoel, pero lo que está consiguiendo él es muy complicado. Tranquilidad, pensar ya en el año que viene, ir poco a poco e intentar ser el mejor ciclista posible en los próximos años".

Benjamín Noval, que dará el salto a profesional la temporada que viene con sólo 18 años con Netcompany Ineos, se ha definido como ciclista. "Me considero un tío bastante tranquilo. Pienso en el día a día, en mejorar cada día, en ser el mejor ciclista posible y en disfrutar en carrera, que creo que es muy importante. Salir a disfrutar cada día, tener las piernas que tengas y, con eso, hacerlo lo mejor posible".

El asturiano ha desvelado quiénes son algunos de sus ídolos en el mundo del ciclismo. "Samu Sánchez, Contador... Ciclistas de esa época. La verdad es que vi bastantes carreras por YouTube. Ahora también me fijo en Pogacar, Vingegaard, Remco, Van der Poel, Van Aert... No tengo un referente en especial. Quiero ser el mejor corredor posible y conseguir todo lo que intente afrontar".

Por último, Benjamín Noval ha dicho que no se mete presión de cara al futuro y ha afirmado que se tomará las cosas con calma. "La presión ya venía durante todo este año, pero sí que va a ser mucho más grande, no solo para lo que queda de temporada, sino para los próximos años. Creo que hay que lidiar con ello y para eso soy bastante tranquilo. Por decirlo así, me gusta un poco la presión. También es bueno no tener demasiada relajación y poder hacerlo bien".