Debate candente con el futuro de Lo Celso por su segundo plano en el Betis: "En enero le enseño la puerta de salida"

El rosarino tan solo ha jugado seis minutos en su reaparición ante el Villarreal para después volver a un segundo plano y ya hay voces, como la del exbético Oli, que consideran conveniente su adiós en invierno si no revierte su situación

El parón resultará muy relevante para la recuperación definitiva de futbolistas en clave bética de cara a que Pellegrini disponga de todos sus puntales a pleno rendimiento. No en vano, se espera que Diego Llorente y Bartra se encuentren a plena disposición y que Aitor Ruibal ultime su puesta a punto tras trabajar hoy en solitario sobre el césped.

Además de los tocados, a la vuelta de este largo paréntesis internacional, el plan de Pellegrini contempla integrar completamente a Lo Celso después de recuperarse de unas molestias que apenas le han impedido tener minutos en el presente curso. No en vano, regresó el último por haber alcanzado la final con Argentina y lo hizo tocado como se conoció como después, lo que no le permitió entrar en una convocatoria hasta la cita contra el Lille en Champions, en la que no piso el césped.

Defensa de Pellegrini a Lo Celso sin respaldo en la práctica

A partir de ahí, solo ha saltado al terreno de juego contra el Villarreal, en la recta final para disfrutar tan solo de seis minutos. Antes de dicho partido, en la rueda de prensa previa, Pellegrini rompió una lanza a favor del rosarino que, sin embargo, no se ha concretado en hecho.

"Todos conocemos su trayectoria y su calidad espectacular, que para nosotros, para el tipo de fútbol que hacemos nos viene muy bien. Ha tenido una lesión muscular larga, ha tenido también unas vacaciones postergadas después del Mundial... Se reintegró tarde y lesionado al trabajo, pero yo lo veo cada día mejor y, sin lugar a dudas, en alguno de los próximos partidos va a tener minutos. Es un jugador decisivo", indicó Pellegrini, que efectivamente le dio la alternativa contra el Villarreal.

Sin minutos tras su reaparición contra el Villarreal

Sin embargo, en los dos siguientes choques, ante Getafe y Deportivo se quedó sin minutos, lo que genera una situación que preocupa al beticismo por su nula influencia hasta ahora en el proyecto de Champions, en el que estaba llamado a ser importante. No en vano, el de Rosario cerró la puerta de salida en verano a pesar de que el Betis estaba dispuesto a escuchar ofertas con el fin de participar en esta temporada histórica, pero hasta ahora, por una razón u otra, solo suma seis minutos y su rol es muy secundario.

La esperanza está en que tras el parón, en el que ha sido llamado por Argentina para el partido homenaje a Leo Messi el 6 de octubre, suba escalones y Pellegrini le dé entrada de verdad en sus planes en una centro del campo con una competencia feroz, si bien ya hay voces que apuntan que si no revierte la situación, en enero sería necesario encontrarle una salida.

El exbético Oli, rotundo con el futuro de Lo Celso

Así lo considera Oli, que fuera delantero del Betis y entrenador del filial, con unas declaraciones tajantes en la que se muestra partidario de abrirle la puerta en la ventana invernal.

"Si Lo Celso de aquí a diciembre tiene el mismo rol que en los últimos meses, le enseño de forma clarísima la puerta de salida. Ha jugado un partido completo en 9 meses", espetó en Canal Sur Radio el expunta sobre la tesitura de una de las fichas más altas del plantel heliopolitano.