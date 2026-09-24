Susto del Cucho Hernández en una sesión del Betis con 'reaparición' de Aitor Ruibal

El colombiano sufrió un fuerte pisotón durante el entrenamiento y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, mientras que el polivalente futbolista catalán se calzó las botas parta trabajar sobre el césped al margen del grupo

En pleno parón liguero, el Real Betis ha llevado a cabo este jueves su segunda sesión de trabajo de la semana, aunque los verdiblancos no volverán a jugar hasta el próximo domingo 11 de octubre, cuando tocará recibir a Osasuna en La Cartuja. Mientras tanto, la misión de Manuel Pellegrini, tras cumplir su promesa y realizar el Camino de Santiago, no es otra que mantener activa a su plantilla para reanudar en las mejores condiciones la competición, cruzando los dedos para evitar lesiones tanto entre los que han hecho las maletas para marcharse con sus respectivas selecciones como de quienes se han quedado a sus órdenes en la capital hispalense.

En este sentido, el entrenamiento de hoy dejó un susto que tuvo como protagonista Cucho Hernández, quien pese a su buen arranque de curso (dos goles en siete partidos) no ha sido convocado por Colombia tras participar en el último Mundial. El atacante cafetero sufrió un fuerte pisotón en un lance de la sesión y tuvo que ser atendido sobre el césped por los servicios médicos, aunque dicho percance no revistió gravedad alguna y pudo continuar trabajando con aparente normalidad.

Sin los internacionales ni el lesionado Bartra

Quienes no estuvieron presentes fueron siete de los ocho internacionales citados: Facundo Bernal, Ez Abde, Valentín Gómez, Junior Firpo, Álvaro Fidalgo, Ángel Ortiz y Troy Parrott. Por su parte, cabe recordar que Lo Celso solo viajará con Argentina para afrontar el encuentro del próximo 6 de octubre frente a Benín, que servirá de despedida a Leo Messi.

En cuanto a la enfermería, tampoco estuvo Marc Bartra, que continúa con su plan individual de rehabilitación tras las molestias en el isquiotibial derecho que le obligaron a ser sustituido a las primeras de cambio ante el Deportivo de La Coruña, y de las que en principio podrá recuperarse durante este largo parón. Pero quien si repitió por segundo día consecutivo junto al grupo fue Diego Llorente, ya sin la máscara protectora que venía utilizando tras sufrir una fractura nasal ante el Real Madrid en un choque con Marc Roca.

El plan con Aitor Ruibal y la pretemporada de Dani Ceballos

Pero la mayor novedad fue ver a Aitor Robal calzarse las botas y realizar ejercicios sobre el césped al margen de sus compañeros. En cualquier caso, su regreso al grupo no se antoja inminente, pero ESTADIO Deportivo ha podido conocer que en el Real Betis no descartan que pueda estar ya listo para sumarse en la última semana del parón. El polivalente jugador catalán se sometió a una artroscopia en el menisco externo de la rodilla derecha a comienzos del pasado mes de mayo, antes de que concluyera la temporada, y todo apunta, no obstante, a que después de este paréntesis de la competición aún quedará un poco para verle de vuelta sobre los terrenos de juego.

Quien sigue con su particular pretemporada, por su parte, es Dani Ceballos, que ha mostrado a través de sus redes sociales el trabajo físico que realiza individualmente para mejorar su estado físico y ponerse al nivel del resto de compañeros, tras todo un verano entrenándose por su cuenta. Este viernes, el plantel verdiblanco volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a puerta cerrada, y luego Pellegrini dará descanso a sus pupilos hasta el próximo martes.