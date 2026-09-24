La defensa ocupa y preocupa a Manu Fajardo: dudas en los laterales, presión del mercado y horizonte contractual

Bellerín y Bartra acaban contrato el próximo verano, cuando Diego Llorente, Junior Firpo y el polivalente Aitor Ruibal entrarían en su último año, al tiempo que Natan de Souza y Valentín Gómez acumulan seguimientos importantes desde la Premier League y la Serie A que habrá que estudiar

Acaba de terminar, como quien dice, una ventana de transferencias, pero el trabajo en una dirección deportiva no para. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina y la 'espinita' que quedó clavada en verano con el pivote defensivo que demandaba Manuel Pellegrini en pos de un equilibrio que ahora, con los números sobre la mesa, podría ser un déficit, Manu Fajardo ya le da vueltas a éste y otros asuntos capitales en la planificación. Una agenda la del aljarafeño que tiene subrayada la defensa como encomienda a corto-medio plazo, con diferentes asuntos urgentes que podrían condicionar la próxima configuración de esta línea.

Hasta cinco de nueve terminan contrato de manera próxima

De los nueve componentes a priori de la retaguardia, si bien ya se advirtió en ESTADIO Deportivo que, cuando regrese, Aitor Ruibal dejará de ser una primera opción para el lateral derecho para ser más alternativa en punta y los extremos, dos terminan contrato a final de esta campaña 26/27, casos de Marc Bartra y Héctor Bellerín (como desvela hoy 'ABC de Sevilla', aunque se anunció que había firmado hasta 2028, no es así), al tiempo que otros tres (el de Sallent, más Diego Llorente y Junior Firpo) lo hacen el siguiente curso, por lo que el verano que viene entrarían en su último año de vinculación. Habrá que sentarse con todos, decidir y anticipar.

Las diferencias entre titular y suplente por fuera, una cuestión nada baladí

Sin Aitor Ruibal en la ecuación, la sensación desde fuera, compartida en gran parte por los técnicos verdiblancos, es que a día de hoy hay una gran diferencia entre el teórico titular en los laterales (Héctor Bellerín, que, como se ha dicho igualmente, termina contrato a final de este ejercicio y tiene 31 años, y el recién llegado Fran García) y sus recambios (Ángel Ortiz y Junior Firpo, otro con poco más de año y medio de horizonte contractual). De hecho, dotar de mayor competitividad esos perfiles estaba en la lista por si había otra gran venta y sigue entre los deberes pendientes para próximos mercados, con varios nombres apuntados como futuribles que gustan mucho en la comisión deportiva.

Ligas importantes aprietan, sobre todo, por Natan y Valentín

Ambos tienen contrato hasta el 30 de junio de 2030, son zurdos (no es ningún secreto que cotizan más caro), tienen pasaporte comunitario y son los centrales más jóvenes. Y por Natan de Souza (25 años) y el internacional de nuevo cuño Valentín Gómez (23) se mueven desde hace meses desde Ligas importantes como la Premier y la Serie A, lo que podría generar en cualquier momento una oferta fuera de mercado o, al menos, digna de estudio. Especialmente en el caso del brasileño, en la agenda de FC Barcelona, Juventus FC y varios clubes ingleses muy pudientes. A partir de 35-40 millones en su caso, la mitad en el del argentino, se podría empezar a hablar por la alta plusvalía que dejarían.