La reflexión de Setién sobre el Betis: "Cambiamos muchas cosas importantes y por eso nos hacen sentir partícipes de los éxitos actuales"

El exentrenador verdiblanco vuelve a Las Palmas para una charla y allí ha repasado su pasado en el conjunto insular y en el Real Betis, teniendo ambas etapas varias similitudes

Quique Setién regresa estos días a Las Palmas de Gran Canaria, donde ofrecerá el domingo una charla en el Insular dentro de Rebumbio. Su regreso a la isla ha servido también para echar la vista atrás a una etapa que marcó su carrera como entrenador, pero en una entrevista concedida a La Provincia, el técnico cántabro también dedica parte de sus recuerdos al Betis.

Su paso por Heliópolis estuvo marcado por dos temporadas de contrastes. Setién consiguió clasificar al equipo para Europa y dejó una idea de juego que todavía hoy es considerada por muchos béticos parte de su legado. La relación con el club, sin embargo, terminó deteriorándose durante su último curso y finalmente ambas partes separaron sus caminos. Años después, el cántabro no esconde que aquella salida fue dolorosa, pero tampoco parece dispuesto a quedarse anclado en ella.

El técnico cántabro reconoce que estuvo "extraordinariamente bien con el club, jugadores y presidente" y recuerda que juntos completaron "dos campañas extraordinarias". La historia, como tantas veces ocurre en el fútbol, terminó complicándose en el último tramo. "En la última, no pudimos dar ese paso. Se generó una situación que complicó las cosas con la prensa y la afición. Muchos béticos me lo recuerdan", explica Setién.

Pero, con el paso del tiempo, lo que más parece pesar al técnico santanderino es la manera en la que terminó su relación con el Betis. "Cambiamos muchas cosas importantes y por eso nos hacen sentir partícipes de los éxitos actuales", afirma el entrenador. Una reflexión que llega después de recordar precisamente el conflicto que terminó provocando su salida y que sirve para entender cómo contempla ahora su paso por Heliópolis.

Setién no habla de arrepentimiento. Más bien de circunstancias. "Son cosas que pasan en el fútbol y no tienen vuelta atrás. Es triste, pero es así", señala. De hecho, cuando habla de su salida de Las Palmas y de sus desencuentros con Miguel Ángel Ramírez, utiliza un discurso parecido.

El cántabro insiste en que no guarda rencor y que con los años ha aprendido a dejar atrás lo negativo. "Hay que seguir adelante, no quedarte en el pasado", apunta en otro momento de la entrevista. Y esa misma mirada parece aplicarla también a su experiencia en el Betis.

Dos temporadas en las que el equipo recuperó protagonismo y alcanzó objetivos que, para Setién, fueron fruto de un trabajo colectivo. Y aunque hayan pasado los años, el técnico sigue percibiendo ese reconocimiento cuando se encuentra con aficionados verdiblancos.