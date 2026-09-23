Gnangoro Bouaré sigue los pasos de Nobel Mendy y abre la puerta a un jugoso ingreso para el Betis: "Su explosión ha sido muy rápida"

Pese al doble salto de categoría, Gnangoro invita a soñar con otra operación redonda al irrumpir con fuerza en la elite y conservar los verdiblancos la mitad de su pase: "Tiene un alto nivel"

En la recta final del mercado, el Betis accedió finalmente a la salida del mediocentro Gnangoro Bouaré, una de sus jóvenes promesas, tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para su renovación.

El club lo intentó con varias ofertas al considerar muy positiva su proyección tras destacar en el filial, pero el futbolista las rechazó por diferentes motivos y se le llegó a amenazar con una temporada en blanco en la grada si no ampliaba.

Sin embargo, finalmente, el club verdiblanco le abrió la puerta para marcharse a un Rayo que ya había pagado 500.000 euros por la preferencia para su fichaje, que se hizo efectivo el 27 de agosto a coste cero más allá del medio millón antes mencionado por el 50% del pase más un derecho de tanteo.

El Betis conservó un 50% del pase de Gnagoro en el acuerdo con el Rayo

Por tanto, el Betis rehusó a ingresos inmediatos a cambio de la posibilidad de que siga los pasos de Nobel Mendy y deje pingües beneficios en La Palmera con una futura venta.

Y lo cierto es que el de Vícar ha sorprendido en este arranque liguero al no haber notado el enorme salto de categoría de Primera RFEF a la elite nacional, con presencia en los planes del técnico rayista, Beñat San José.

Gnangoro ha participado en todos los partido del curso

No en vano, pese a tratarse de su estreno en la máxima categoría, ha dejado buenas sensaciones y ha contado en los planes del míster, como refleja que ha participado en todos los partidos en los que ha estado disponible en mayor o menor medida.

De hecho, tras llegar con la campaña empezada, debutó como titular ante el Barcelona (5-2), rol que repitió dos jornadas después contra el Real Madrid con derrota por 1-4. En los tres encuentros restantes, disputó 33 minutos contra el Racing, 29 con el Espanyol y tres ante Osasuna, el pasado sábado, partido en el que disfrutó de menor protagonismo.

Por ende, ha irrumpido con continuidad en la elite y los que le conocen bien están convencidos de que irá a más si siguen contando con él a medida que vaya completando su adaptación.

"Su explosión se ha producido muy rápido"

“Se ha adaptado bien y eso que su explosión se ha producido muy rápido. Ni él mismo se lo podría imaginar... La pasada temporada, con el Betis Deportivo, en Primera RFEF, fue de menos a más, pero ya llamaba la atención. Tiene un perfil que entra por el ojo y Vallecas es un buen sitio para él”, afirma Jesús Fernández, scouting y antiguo miembro de la dirección deportiva del Betis, quien le vaticina crecimiento en el Rayo, lo que favorece al Betis.

"No se pone nervioso en ningún escenario y terminará siendo importante en la medular. No hay más que verle. Parece que lleva jugando en el Rayo toda la vida”, señala Fernández, que lo ve como el relevo natural de Pathé Ciss: "Está llamado a ser el sucesor de Pathé Ciss. Es de ese perfil. Ha sido una apuesta de presente y de futuro. Esta temporada puede ser de transición para que asuma más responsabilidad la próxima".

Similitudes con el caso de Nobel Mendy

En este sentido, establece similitudes con lo ocurrido con Nobel Mendy, tras paso por una millonada al Hull City, de la que sacó tajada el Betis. “Son jugadores jóvenes, de un alto nivel, pero que no van a tener continuidad en el Betis. El riesgo económico es bajo y el Rayo acabará sacándole plusvalía”, expresó Jesús Fernández mientras que en La Palmera empiezan a frotarse las manos al conservar la mitad del pase.