El inesperado comienzo de Petit en el Cádiz despierta preocupación prematura en el Betis por el destino elegido

La última oportunidad para reivindicar su fichaje ha arrancado de la peor forma posible, como última opción por ahora para Celades en un Cádiz en puestos de descenso, lo que inquieta al Betis en su deseo de que se revalorice

El Betis manejó hasta última hora la posibilidad de traspasar a Gonzalo Petit en el pasado mercado y hacer caja ya ante el interés de clubes extranjeros que le permitían recuperar lo invertido hace dos veranos e incluso ingresar una pequeña plusvalía, si bien finalmente no cuajó esta vía y se apostó por el plan inicial.

De ese modo, el último día de la ventana estival, el Betis anunció un acuerdo con el Cádiz para la tercera cesión del delantero charrúa después de que en el ejercicio anterior militara a préstamo en el Mirandés hasta enero y después en el Granada, con guarismos considerables a tenor de no gozar de continuidad en ninguno de los dos destinos.

Sin sitio para Pellegrini en el primer equipo y descartada la venta definitiva, el club ha depositado su confianza en que muestre su mejor versión en esta cesión de cara a una revalorización que le permita obtener beneficios de una futura venta e, incluso, abrirle espacio si demostrara capacidad para dar al salto al primer equipo.

Mal comienzo de Petit en el Cádiz

Sea como fuera, esta se convierte en la última oportunidad de Petit, que cumplió 20 años el lunes, para reivindicarse como bético, y lo cierto es que su trayectoria como cadista no ha comenzado de la mejor forma posible más allá de que aún queda un mundo para revertir la situación y hasta para que cambie en varias ocasiones.

El objetivo bético, en principio, era que formara parte de un proyecto ambicioso, con opciones de ascenso, después de que la campaña pasada jugara en dos equipos en la zona baja, pero finalmente fue cedido a un Cádiz en época de cambios e incertidumbre que ha ofrecido hasta ahora muy malas sensaciones. No en vano, ocupa puesto de descenso, el 19º tras tres empates y tres derrotas.

Solo ha jugado ocho minutos hasta ahora

Así las cosas, Petit llegó para la jornada 4, pero, por entonces, se encontraba en la fase final de la recuperación de unos problemas musculares que arrastraba en el Betis, y hasta la jornada 5 no entró en la primera convocatoria, ya al cien por cien después de haber trabajado y jugado partidos en pretemporada a las órdenes de Pellegrini.

Sin embargo, Celades solo lo empleó ocho minutos en la derrota contra Las Palmas por 0-1, si bien se esperaba que tras estrenarse como amarillo, disfrutara de su primera oportunidad real el pasado sábado contra el Girona.

Ocurrió todo lo contrario, pues apostó de inicio por el exsevillista Álvaro García Pascual como referencia, para después dar entrada a otros dos delanteros más, Kopotun e Izeta, y dejar sin minutos al uruguayo, lo que le sitúa, a día de hoy, como última opción para el ataque amarillo. El Cádiz volvió a perder y suma tres derrotas consecutivas. Es decir, que ha jugado ocho minutos desde que aterrizó en tierras gaditanas.

Inquietud en Heliópolis por el destino elegido

Fuentes cercanas apuntan a esta redacción que el club es un caos ahora mismo y se traslada al vestuario, lo que, lógicamente, no favorece en absoluto a Petit para resurgir. Lógicamente, aunque es temprano para sacar cualquier conclusión, empieza a existir cierta preocupación en el Betis acerca de un posible error al elegir el destino.