Luis de la Fuente, sobre Mourinho: "No tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte"

El entrenador de la Selección Española fue cuestionado por las protestas del técnico del Real Madrid, el cual se ha quejado de las decisiones de los árbitros en este primer tramo de la temporada, sobre todo después de todo lo sucedido en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid

Las protestas por las decisiones arbitrales de José Mourinho han llegado a la concentración de la Selección Española después de que Luis de la Fuente, entrenador del combinado nacional, haya sido preguntado por las quejas del portugués tras el partido que el Real Madrid perdió contra el Atlético de Madrid. El riojano se mostró contrario a la postura de su compañero de profesión ya que no cree que los colegiados perjudiquen a los equipos y que su actitud a la hora a afrontar el deporte es muy diferente a la de José Mourinho.

Luis de la Fuente no cree que haya árbitros que beneficien a los clubes

Después de las siete primeras jornadas de LaLiga, la polémica se ha instaurado en el fútbol español debido a que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se ha quejado por las decisiones arbitrales en el derbi madrileño que ganó el Atlético de Madrid.

Luis de la Fuente no comparte las críticas de José Mourinho y no cree que haya árbitros que beneficien a equipos en concreto. "Es que si creyera en eso, en esa manipulación, era mejor marcharme para casa", ha dicho en El Larguero.

De hecho, Luis de la Fuente ha manifestado que no puede ser igual que el entrenador del Real Madrid, ya que él tiene otra forma de afrontar el fútbol y el deporte. "Yo desde luego no tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte. Me ha tocado perder unas veces, muchas, y otras veces ganar, y nunca he pensado que había una mano que dirigía algo".

El entrenador de la Selección Española ha abogado por seguir trabajando para mejorar en el plano deportivo. "Al final uno analiza las cosas y siempre tiene que pensar en que hay que intentar hacerlo mejor la próxima vez para que no te suceda un negativo adverso. Pero en cualquier caso, mejorar también, aunque lo hayas tenido favorable".

Luis de la Fuente, centrado en la Selección Española y en disfrutar

Luis de la Fuente está atravesando uno de los mejores momentos en el plano personal y profesional después de haber ganado el Mundial 2030 y haber renovado su contrato, hasta el 2032, como seleccionador de España.

"Pienso en el tiempo y que somos muy frágiles. Uno puede tener muchas ideas, pero la vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista. Voy partido a partido, día a día. Me hace ilusión llegar a 2030, pero también a la Eurocopa de 2032. Y como soy muy competitivo, lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", ha señalado recientemente el técnico riojano que aún así no pierde la ambición a pesar de que ya lo ha ganado todo con la selección.

Uno de los puntos fuertes de Luis de la Fuente es esa tranquilidad y ese saber estar en todos los aspectos de la vida lo que le ha permitido ser un gran gestor de personalidades y conformar un equipo campeón como actualmente es la Selección Española que ha ganado la última Eurocopa y el pasado Mundial.