Santi Denia, rival de la Selección Española: "Los checos son parecidos a los vascos"

El entrenador, que consiguió el oro olímpico con España en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha abandonado la disciplina española para hacerse cargo de la República Checa la cual se enfrentará al equipo que entrena Luis de la Fuente en esta edición de la UEFA Nations League

Santi Denia es uno de los nombres propios en este parón de selecciones debido a que el entrenador español, que ganó el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Española, se ha hecho cargo de la República Checa la cual es una de las rivales a las que se va a enfrentar España durante esta edición de la UEFA Nations League. Santi Denia, de 52 años, está adaptándose a un nuevo país y a una nueva cultura en la cual ocurre como en nuestro país: hay diferencias, pero también similitudes.

Los primeros pasos de Santi Denia como seleccionador de la República Checa

Santi Denia señaló, en una entrevista en Marca, que está muy motivado para entrenar a la selección de la República Checa. "Es un honor, es un orgullo y una responsabilidad a la vez, porque, al ser el primero, siempre puede marcar, no sé si un camino o un cambio, que es lo que creo que quieren las personas que han confiado en nosotros. Vamos a tratar, con la esencia de lo que es este país y con la esencia de los jugadores, de intentar hacer algún cambio".

El entrenador de Albacete también desveló que la República Checa no tiene una Ciudad de fútbol como la posee España en Las Rozas. "Quizás nos falta tener nuestra propia casa, es decir, una residencia y unos campos de entrenamiento propios. Eso sí marcaría un poco la personalidad y la esencia de esta Federación".

Uno de los primeros pasos de Santi Denia con la República Checa será cubrir el vació que han dejado algunos veteranos que han tomado la decisión de retirarse del combinado nacional, siendo uno de los que se ha marchado Patrik Schick. "Tuvimos una conversación con él y, como siempre, las decisiones personales hay que respetarlas. Fueron Schick, Holeš, un central; Sevcik, lateral izquierdo; y Darida, que creo que es un ejemplo para este país. Un mediocentro con una capacidad increíble, que jugó el Mundial y que me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros porque es un ejemplo para las nuevas generaciones.

Santi Denia se está adaptando a las personas de la República Checa y explicó las diferencias de caracteres que hay entre las diferentes zonas del país centroeuropeo. "Sí. También de las personas y de la personalidad que tienen los checos. Siendo diferentes, también pasa como en España. La parte norte, la parte sur o Moravia tienen sus diferencias. Lo mismo que nos pasa a nosotros con el País Vasco y Andalucía: somos diferentes, pero culturalmente muy cercanos".

Santi Denia señaló que los checos son como los vascos. "!Estamos conociendo toda Chequia y sus personalidades. Para hacer un símil, los checos son parecidos a los vascos: les cuesta abrirse, pero cuando se abren son amigos para toda la vida. Cuando te dan su cariño, es para siempre. Me ha pasado con mucha gente vasca; por ejemplo, con Aitor Karanka. Costó, pero luego somos como hermanos!".

Luis de la Fuente y el partido contra España

Por otro lado, Santi Denia festejó la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador español hasta el verano de 2032. "Más, denle más! Si está nuevo. ¿Usted ha visto cómo está? Ahora que se ha operado la rodilla y la tiene bien, está nuevo. Tenemos Luis para diez Mundiales. Tiene la energía de un chaval y la experiencia de una persona mayor".

También se mostró favorable sobre un parón de selecciones largo como este. "Antes había dos partidos, luego otros dos en octubre y otros dos en noviembre, y parecía más relajado, menos exigente".

Por último, Santi Denia declaró que va a intentar dar la sorpresa y ganar a España en el partido que se va a disputar el próximo 3 de octubre correspondiente a la UEFA Nations League. "Veremos. Vamos a dar todo para intentar conseguir los puntos, pero sabiendo que son los campeones del mundo, que tienen esa segunda estrella y que seguro que siguen teniendo hambre de ganar cosas. Ese es el mensaje que siempre transmite Luis de la Fuente".