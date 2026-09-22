¿Cuándo juega la Selección Española?: horarios, rivales y dónde ver en TV

El equipo que entrena Luis de la Fuente afronta un nuevo reto durante estas semanas de septiembre y octubre en donde tiene la oportunidad de dejar encarrilada su clasificación para los cuartos de final de una competición en la que fue finalista en la última edición

La Selección Española comienza un nuevo ciclo después de ganar el Mundial 2026 ya que durante este parón de finales de septiembre y comienzo de octubre disputa hasta cuatro partidos de una nueva edición de la UEFA Nations League. Una competición que se le da muy bien al equipos entrenado por Luis de la Fuente ya que en el año 2023 la ganó y en la del año 2025 fue subcampeón al perder la final contra Portugal. España sigue ambiciosa y tiene como objetivo volver a conquistarla.

A pesar de ello, la Selección Española se marca como primer paso el conseguir la clasificación para los cuartos de final de esta edición de la UEFA Nations League. Al disputarse cuatro de los seis partidos de la fase de grupos, el equipo que entrena Luis de la Fuente puede dejar su clasificación prácticamente encarrilada si obtiene buenos resultados. Con todo, no lo tendrá nada fácil ya que los rivales que tendrá en frente son Inglaterra, Croacia, por dos ocasiones, y Chequia.

Día, hora y dónde ver por TV los partidos de España en este parón de selecciones

La Selección Española comenzará su andadura en la nueva edición de la UEFA Nations League contra Inglaterra este próximo sábado 26 de septiembre. El equipo que entre Luis de la Fuente rendirá visita a conjunto británico en un encuentro que se disputará en el mítico estadio de Wembley y que comenzará a las 20:45 horas.

A continuación, España regresará a territorio nacional para medirse a Croacia en un partido de la segunda jornada de la UEFA Nations League que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El choque se juega el martes 29 de septiembre y comenzará a las 20:45 horas.

No saldrá de territorio nacional el equipo de Luis de la Fuente ya que el sábado 3 de octubre jugará contra Chequia en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo a las 20:45 horas.

Por último, España se medirá a Croacia en tierras balcánicas el sábado 6 de octubre. El partido de la cuarta jornada de la UEFA Nations League se disputará en el Estadio Pojlud de Split a las 20:45 horas.

Todo y cada uno de estos partidos de la Selección Española se podrán ver por televisión a través de La 1 y RTVE Play.

Inglaterra - España: sábado 26 de septiembre (20:45 horas): La 1 y RTVE Play

España - Croacia: martes 29 de septiembre (20:45 horas): La 1 y RTVE Play

España - Chequia: sábado 3 de octubre (20:45 horas): La 1 y RTVE Play

Croacia - España: martes 6 de octubre (20:45 horas): La 1 y RTVE Play

España volverá a la competición en el mes de noviembre

Una vez la Selección Española juegue estos cuatro primeros partidos de la UEFA Nations League, al equipo que entrena Luis de la Fuente le quedarán aún dos más de esta fase de grupos por disputar.

El combinado nacional, actual campeón del mundo, cerrará esta primera fase de la actual edición de la UEFA Nations League durante el mes de noviembre cuando se enfrentará a Inglaterra y Chequia de nuevo.