Fouzi Lekjaa, el hombre fuerte de Mohamed VI que quiere la final del Mundial 2030 y aspira al Gobierno de Marruecos con Ceuta en el foco

Mientras Lekjaa gana peso político, se le acumulan los problemas; el activista Yahya Yahya eleva el tono por Ceuta y Melilla: "Vamos a derramar hasta la última gota de sangre"

Movimiento muy significativo el que se aspira en el seno de la política de Marruecos. Especialmente si se mira desde España y con el prisma del conflicto en el que se encuentran inmerso con el país alauita. Un socio incómodo tanto en el control de la frontera sur, como quedó patente el pasado mes de julio con la invasión de Ceuta, como en el fútbol, compartiendo España la organización del Mundial 2030 con Marruecos y Portugal.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, hombre fuerte del Rey Mohamed VI... y candidato al Ejecutivo

Nos referimos a la figura de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos que semanas atrás aseguró que la final del Mundial 2030 iba a llevarse a cabo en Marruecos, más concretamente en el gran estadio de Casablanca. Una información que desde la FIFA salieron rápidamente a desmentir y al que desde la propia Real Federación Española de Fútbol también respondieron.

"Sobran" razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en Marruecos vino a decir Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sin atreverse a mostrarse tan ambicioso como su homólogo marroquí, quien, eso sí, ha tenido que recular tímidamente en sus últimas intervenciones al respecto.

Lekjaa, más moderado desde el desmentido de la FIFA

"Siempre vamos a defender el derecho de Marruecos (…) a organizar una final de Copa del Mundo", ha enfatizado Fouzi Lekjaa públicamente tras el rápido desmentido de la FIFA, al mismo tiempo que ha puntualizado también que seguirá “los procedimientos y la reglamentación” del máximo organismo futbolístico a nivel mundial y que la decisión sobre la sede de la final "se adoptará en los plazos previstos".

Pero no es sólo el fútbol y el Mundial 2030 lo que atañe a Lekjaa, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los hombres más fuertes del Rey Mohamed VI. Presidente de la Federación de Fútbol, ministro del área económica con tan sólo dos meses de trayectoria política, ahora Fouzi Lekjaa es el flamante candidato a hacerse con la jefatura del Ejecutivo de Marruecos tras las elecciones del próximo 23 de septiembre.

Tecnócrata de prestigio y avalado por los éxitos futbolísticos, Lekjaa se ha sumado al PAM (Partido de la Autenticidad y la Modernidad) en el tramo final de la actual legislatura con la vitola de ganador, según los expertos. Sin encuestas electorales -no las permite la ley-, los analistas colocan a Lekjaa como previsible favorito en las sextas elecciones legislativas durante los 25 años de reinado de Mohamed VI.

Fouzi Lekjaa: una carrera ligada al Fútbol de Marruecos

Su carrera como gestor y directivo de fútbol le ha servido para granjearse el cariño de la población, así como del rey de Marruecos, Mohamed VI. Hace dos décadas logró el ascenso a la Primera división de Marruecos del equipo de su localidad natal, el Renacimiento Deportivo Berkán, al que defendió como juvenil. Hoy día, este club se ha convertido en todo un habitual de la Champions de África. Desde 2015, Lekjaa preside también la Federación Real Marroquí, donde ha impulsado la construcción de la Academia de Fútbol Mohamed VI. Un centro de alto rendimiento sobre el que se sustentan todos los grandes éxitos contemporáneos cosechados por la selección de Marruecos en sus diferentes categorías.

Los cuartos de final conseguidos por la Absoluta en 2026 y las semifinales de 2022, de hecho, le han servido para que Mohamed VI le condecorara con la Orden del Trono, al mismo tiempo que lo puso al frente del comité nacional del Mundial 2030, con un presupuesto estimado de unos 5.000 millones de euros. Y bajo este contexto, este alto funcionario real con escasa experiencia política se ha convertido como el tapado del aparato de poder marroquí, al mismo tiempo que es bendecido por la familia real.

Su postura beligerante en el fútbol ya es patente, aunque con el conflicto de Ceuta aún no ha acabado de enseñar la patita. "El problema no es nuevo", ha dicho durante una entrevista a la revista Jeune Afrique: "Revela un problema migratorio. Marruecos es una verdadera etapa de tránsito entre el continente africano y el europeo. Hay que afrontar las causas reales en su origen, en lugar de contentarse con gestionar sus flujos dejándose llevar por la corriente". Es decir, ninguna mención a la soberanía sobre la ciudades autónomas en el Norte de África.

Yahya Yahya sí amenaza con "derramar hasta la última gota de sangre"

Mientras que Fouzi Lekjaa, nueva estrella política marroquí, no se ha pronunciado abiertamente al conflicto de Ceuta, sí lo ha hecho de manera muy agresiva el activista marroquí Yahya Yahya. Un viejo conocido sobre las reivindicaciones marroquíes con Ceuta y Mellilla.

En un vídeo difundido, el citado activista ha emitido un comunicado dirigido al rey de España Felipe VI y su próxima visita a las ciudades españolas. Yahya Yahya habla de Ceuta y Melilla como "presidios ocupados", al mismo tiempo que avisa que si Felipe VI los visita estarán dispuesto a "derramar hasta la última gota de sangre" por defenderlos.

Este mensaje, sumado al contexto actual, es lo que ha empujado al Gobierno central a evitar que se dispute en Ceuta el partido entre México y la selección sub 21 de España, como había propuesto la RFEF. La Policía lo desaconseja por seguridad, como ha asegurado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.