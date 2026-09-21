Louzán, sobre el partido de España en Ceuta: "Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que querían estar al lado de la ciudad autónoma, que sigue viviendo momentos duros después de la crisis migratoria que ocurrió durante el 30 y el 31 de julio, pero por motivos de seguridad no ha podido ser

La Selección Española sub 20 no jugará en Ceuta contra México el próximo 30 de septiembre tal y como deseaba después de que el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCSE) desaconsejaran disputar el encuentro por culpa de la crisis migratoria y sus consecuencias que sufre la ciudad autónoma. Un problema que no está impidiendo que la AD Ceuta FC juegue cada 15 días en Segunda división.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, confirma que no habrá partido de la Selección Española sub 20 en Ceuta

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, confirmó que no habrá partido de la Selección Española sub 20 contra México durante este parón de selecciones, concretamente el 30 de septiembre, aprovechando su intervención en la inauguración de la exposición Reyes del Mundo. "Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Pero vamos a seguir, porque queremos estar al lado de Ceuta".

El máximo dirigente de la RFEF señaló por otro lado que ya se están buscando alternativas, otro estadios, para que se juegue dicho encuentro. "No vamos a poder celebrarlo, pero vamos a seguir al lado de Ceuta, con el foco en sus familias. Hacer un partido allí es devolverle la gratitud que nos han dado. Probablemente sea en la capital de España. Estamos barajando dos o tres estadios".

Los motivos por los que el Ministerio del Interior desaconseja que la Selección Española sub 20 juegue en Ceuta

A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a la que tuvo acceso el diario El Mundo, el Ministerio del Interior solicitó a la RFEF la cancelación de dicho amistoso sub 20 entre España y México previsto para el día 30 en Ceuta por motivos de seguridad, según confirmaron posteriormente a EFE fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Ministerio del Interior informó en esa misiva de que "es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente".

Tras conocerse esa solicitud, el portavoz del PP, Borja Sémper, consideró este pasado sábado que "la seguridad es una excusa", después de que el Ministerio del Interior pidiera no celebrar en Ceuta ese encuentro de selecciones sub 20, afirmó que, "moleste a quien moleste, España debe jugar" en la ciudad autónoma.

Ceuta vive momentos complicados desde que entre el pasado 30 y 31 de julio miles de inmigrantes cruzaran la frontera que separa España y Marruecos, produciendo una gran crisis en la ciudad autónoma que impide que sus ciudadanos tengan vida normal. De hecho no se han celebrado ni la feria, ni el mercado medieval, ni el torneo internacional de tenis, ni la prueba del campeonato nacional de natación en aguas abiertas.

Lo único que sigue celebrándose con los partidos de la AD Ceuta FC, que cada quince días disputa su partido de Segunda división sin ningún tipo de problema y con el permiso de todas las autoridades.