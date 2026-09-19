La dura realidad de Gavi y Borja Iglesias en la Selección Española: lo tienen casi imposible

El centrocampista del FC Barcelona y el delantero del RC Celta son las grandes ausencias de la convocatoria de la Selección Española con respecto al Mundial 2026. Los dos tienen difícil volver a los planes de Luis de la Fuente por diferentes motivos

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, dio la lista de convocados para los cuatro partidos que va a disputar el combinado nacional, recientemente campeón del mundo, correspondientes a la UEFA Nations League en las últimas semanas de septiembre y los primeros días de octubre. Ha sido la primera lista tras el Mundial 2026 y dos ausencias destacan por encima de otras: Gavi y Borja Iglesias. Tanto el andaluz como el gallego tienen muy complicado el volver al combinado nacional, teniéndolo casi imposible el delantero del RC Celta.

Cuando se acaba un Mundial, o una Eurocopa, suele darse por comenzado un nuevo ciclo y se producen entradas y salidas en las convocatorias de las selecciones nacionales. España no se ha mantenido al margen de este hecho a pesar de haber ganado el Mundial 2026. El fútbol no espera a nadie y cuando un futbolista no da el nivel pierde el sitio. Gavi y Borja Iglesias lo han hecho por diferentes motivos.

Gavi, uno de los ojitos derechos de Luis de la Fuente, se queda fuera y la competencia en el centro del campo le cierra la puerta

Gavi, centrocampista del FC Barcelona, se ha quedado de fuera de la primera lista de convocados de la Selección Española tras el Mundial 2026 debido a la poca importancia que está teniendo en el inicio de temporada con el equipo catalán.

Gavi, de 22 años, es uno de los ojitos derechos de Luis de la Fuente, pero la fuerte competencia en la sala de máquinas del combinado nacional le dejan fuera. O mejora su rendimiento en el FC Barcelona, o en otro equipo, o sus posibilidades de regresar son prácticamente mínimas.

Actualmente, Luis de la Fuente cuenta con Rodri, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo y Fermín, más lo que puede aportar Álex Baena. Pero lo peor para Gavi es que por detrás viene apretando futbolistas de la talla de Pablo Barrios y Marc Bernal que están llamados a ser importantes en la Selección Española en un futuro muy cercano.

Borja Iglesias, un ciclo acabado en la Selección Española

Peor que Gavi lo tiene Borja Iglesias para regresar a la Selección Española. Es prácticamente imposible que el delantero del RC Celta vuelva a estar en una convocatoria de Luis de la Fuente. El gallego ya estuvo a punto de caerse del Mundial 2026 ya que si hubiera estado disponible Fermín, que se lesionó a última hora, no hubiese sido llamado debido a que el entrenador tenía en mente apostar por Mikel Merino como delantero de referencia o como recurso del ataque para partidos apretados.

Ahora con su lesión y su consiguiente bajada de rendimiento más su edad, 33 años, Luis de la Fuente lo ha dejado fuera para darle oportunidades a los delanteros jóvenes que están haciendo méritos más que suficientes para jugar en la Selección Española.

Sólo queda un sitio libre en el puesto de delantero, debido a que Ferran Torres y Mikel Oyarzabal son fijos, y para esta convocatoria el citado ha sido Roberto Fernández, del RCD Espanyol. Pero es que Luis de la Fuente está muy pendiente de Carlos Espí, del Real Madrid, de Gonzalo García, del Fulham, y de Sergio Camello, del Rayo Vallecano, quienes ya han adelantado a Borja Iglesias.