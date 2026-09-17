Ceuta responde al gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté: "Esto no es apoyarnos, nos dolió bastante"

Miguel Ángel Montano, presidente de la peña del Real Madrid en Ceuta, explicó sus sensaciones tras los gestos que tuvieron los tres futbolistas del equipo de José Mourinho en el partido contra el Elche, confiando en una respuesta de la entidad merengue: "Nos apoyará seguro"

Los gestos de Vinicius, Mbappé y Konaté contra el Elche han dado la vuelta al mundo. El hecho de que los tres jugadores del Real Madrid evitaran lucir al completo la camiseta de apoyo a Ceuta ha provocado polémica y diferentes tipos de opiniones. Una de ellas la tiene el presidente de la peña madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano, que ha sido muy claro comentando su postura y hablando de la situación que está viviendo.

Tras el revuelo que provocó el gesto de los tres jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé se pronunció públicamente, en una entrevista con el Diario AS, respondiendo a las críticas que recibió desde el partido del pasado martes en el Martínez Valero. El delantero internacional con Francia explicó que quería "tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y están en condiciones duras".

Mbappé pide perdón por su gesto con la camiseta en apoyo a Ceuta

Por un lado, Mbappé explicó que "fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras".

El delantero del Real Madrid se defendió: "Al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido".

Ceuta responde: "Esto no es apoyarnos"

Por su parte, Miguel Ángel Montano, presidente de la peña madridista en Ceuta, comentó su postura en Radio Marca: "Estábamos viendo las imágenes en el vestuario y veíamos que llevaban la camiseta de apoyo a nuestra ciudad y todos nos pusimos súper contentos. Pero, después vimos que los tres jugadores del Real Madrid se la subían y no mostraban el mensaje. Nos quedamos como diciendo: 'Esto no es apoyarnos'".

Además, añade que "nos dolió bastante y más siendo jugadores de nuestro Real Madrid. Creo que Mbappé ha dicho que él compartía nuestra situación, pero que también se ponía en el lado de la inmigración y por eso no se levantaba la camiseta. Si tú tienes una camiseta de apoyo a la ciudad de Ceuta no te la quites y mañana, o al partido siguiente, saca una de apoyo a los inmigrantes. Tan sencillo como eso".

Desde Ceuta agradecen las disculpas de Mbappé: "Me parece bien, es de bien nacido ser agradecido"

Sobre las disculpas de Mbappé, Miguel Ángel Montano dejó claro que "a mí me parece bien que se disculpe. Es de bien nacido ser agradecido. Ayer tocaba Ceuta y mañana tocará a los inmigrantes". Sin embargo, quiso responder a los que acusaban que los tres jugadores del Real Madrid no debían continuar en el club: "Eso es ir demasiado lejos, no estarán ni bien informados de la situación".

El presidente de la peña madridista en Ceuta espera un gesto del club tras lo sucedido ante el Elche: "El Madrid está por encima de todo esto, dará una respuesta y nos apoyará seguro. Eso ha sido una cosa de cada uno. Ha sido a nivel de estos tres jugadores, no del resto de la plantilla. Realmente no tengo miedo, pero voy con precaución. Siempre estoy pendiente: abro mi casa o la puerta de mi garaje y miro siempre a un lado y a otro...".