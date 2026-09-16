Óscar Puente contesta a Isabel Díaz Ayuso y sentencia a Madring: "La carrera en sí ha sido un auténtico truño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible carga con dureza contra el Gran Premio de Madrid y su circuito tras la primera carrera realizada este pasado fin de semana

Este pasado fin de semana se disputó la décimo cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1 con el estreno en Madrid del nuevo circuito denominado Madring. El Gran Premio de España se lo llevó un Kimi Antonelli que sigue dominando con mano de hierro la clasificación y ya le saca 81 puntos a su principal perseguidor y compañero de equipo, George Russell. Durante todo el fin de semana, se ha vivido un espectáculo maravilloso para todo el mundo del motor en cuanto a asistencia de público y con gran repercusión económica para la ciudad, pero su trazado y la carrera ha dejado muchas dudas.

Quejas sobre el circuito de Madring

Uno de los primeros en criticar la carrera fue el periodista Víctor Abad, que lo comparaba con el Gran Premio de Cataluña, Montmeló. "La diferencia entre el Circuit de Catalunya y el Madring es que el primero se construyó para competir y esto se ha montado para facturar. Enhorabuena a la organización por sacar esto hacia adelante, pero claro está que aquí lo deportivo es lo de menos. Carreras soporíferas", apuntaba el experto en Fórmula 1 en su cuenta de la red social X. Incluso, se atrevía a dar una posible solución para futuras ediciones: "No sé que oportunidad hay de rediseñar parte del segundo sector o especialmente los tramos que rodean los pabellones de IFEMA, pero sería interesante darle una pensada de cara a futuras ediciones", finalizaba.

En apoyo a esta afirmación apareció el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Óscar Puente se mostró muy crítico con el circuito y la carrera en Madring: "Sin entrar en polémicas políticas el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar. Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia", recalcaba el vallisoletano como respuesta a las palabras de Víctor Abad.

Una respuesta indirecta a las quejas de Isabel Díaz Ayuso

Unas palabras que pueden ser un dardo hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se quejó durante el fin de semana de la poca cobertura de RTVE sobre la prueba madrileña de Fórmula 1 y atacó de pasada al Gobierno por no dar más bombo al Gran Premio de España en la cadena pública. "Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo.

El circuito de Madrid, abierto a cambios

Luis García Abad, director del circuito de Madrid, admitía tras la carrera que ha mantenido conversaciones con la FIA para mejorar el trazado para futuras ediciones. "Estaremos abiertos a ello porque tendremos que reacondicionar el circuito para el año que viene". También señaló que el problema de los adelantamientos en la Fórmula 1 es algo que se repite en todos los circuitos y que son los pilotos los que tienen que encontrar las soluciones con su talento. "Pero mi opinión personal, y, sin duda, es solo mi opinión personal, es que he trabajado con uno de los mejores pilotos de la historia y los adelantamientos solían ser algo muy serio, mientras que ahora son complicados", apuntillaba.