Díaz Ayuso ataca a Pedro Sánchez tras lo ocurrido en el Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madring: "Odia todo lo que tiene que ver con España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha quejado abiertamente con la actitud mostrada por los gobernantes españoles durante el fin de semana en el trazado madrileño

Díaz Ayuso saluda al Rey, quien sí estuvo presente y participó en el certamen.IMAGO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este lunes que ninguno de los 22 ministros del Gobierno de España acudieran este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 porque "odia" todo lo que tenga que ver con España, y que se hayan dedicado a "deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros".

Así lo manifestó Ayuso a su llegada al desayuno con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Club Siglo XXI, donde, a preguntas de los periodistas, afirmó que este Gran Premio de España de Fórmula Uno es el "premio de todos los españoles".

"Se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos que permitían ir al centro de la ciudad en 15 minutos, al lado del aeropuerto, donde ha habido mucha flexibilidad por parte de la gente que ha colaborado para que todo fuera un éxito", apuntó.

En este sentido, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez "odia" todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga a Madrid; y que si hubiera acudido alguno de sus miembros hubiera sido un "detalle".

Un mensaje directo a Óscar Puente

Además, la presidenta regional se refirió al ministro Óscar Puente, quien criticó en redes algunos aspectos del circuito Madring y a quien invitó a que sea él quien organice un Gran Premio de Fórmula 1.

"No ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula Uno, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse. Y lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, como hicieron con la Vuelta ciclista a España, y esto solamente porque se organiza en Madrid", afeó.

El Rey sí acudió a la cita y le entregó el trofeo a Antonelli

Quien no quiso perdérselo fue el rey de España Felipe VI, que acudió con toda su familia al certamen dominical celebrado en el circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño.

Además, participó activamente entregando el trofeo que acreditó al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) como ganador del primer Gran Premio de España celebrado en Madring.

De hecho, Felipe VI acudió al trazado a dos horas del comienzo de la carrera, programada para las 15.00 horas, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y fueron recibidos por la plana mayor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Tras esto, vieron de cerca las entrañas del circuito semiurbano construido entre IFEMA y Valdebebas, que cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas, acompañados por Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, y Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

Además, llevaron a cabo un encuentro con los dos pilotos españoles en Fórmula Uno, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), antes de que se metieran en sus garajes para comenzar a preparar la carrera en un circuito de Madring que recupera a la F1 45 años después, cuando en 1981 el canadiense Gilles Villeneuve cruzó primero la bandera de cuadros en el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en la capital de España.

Su relevo lo tomó Antonelli al cruzar la meta primero tras completar en primera posición las 57 vueltas del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en Madring. El líder del Mundial se impuso por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren) y ya ha dejado casi sentenciado el Mundial con apenas 20 años y en su segundo año íntegro en la Fórmula 1.