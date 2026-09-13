Carlos Sainz y Fernando Alonso cruzan versiones tras el toque entre ambos: "Se ha quejado por la radio y ha conseguido que me penalicen"

Los pilotos españoles tuvieron un toque durante las primeras vueltas del Gran Premio de España de Fórmula 1 que desembocó en una sanción de cinco segundos para el madrileño al que no le gustó nada ya que ha opinado que viene motivada por las quejas del asturiano

No ha sido el mejor Gran Premio de Fórmula 1 para Carlos Sainz y Fernando Alonso que no estuvieron cerca de puntuar en el nuevo circuito de Madring, el madrileño se retiró y el asturiano acabó en el puesto 17. Una carrera en la que hubo un duelo entre ambos en las primeras vueltas en las que hubo un toque que dañó el alerón delantero del Aston Martin de Fernando Alonso. Un lance que acabó con Carlos Sainz penalizado con cinco segundos por los jueces. Castigo que el madrileño achaca a las quejas por radio de su compatriota.

"El tipo de curva en la 5 te incita a que haya toques porque al final se hace un embudo. Ha habido bastantes incidentes en F2 y F3 ahí. No te permite ir en paralelo. De hecho, creo que Fernando nunca se ha llegado a poner en paralelo conmigo. Hemos llegado, nos hemos tocado, se ha quejado por la radio y ha conseguido que me penalicen, así que es lo que querían, lo que se ha conseguido. Íbamos a acabar decimosextos igualmente. No cambiaba mucho el asunto", ha explicado Carlos Sainz ante los medios de comunicación.

Fernando Alonso responde a Carlos Sainz

Fernando Alonso comentó por su radio lo siguiente justo después del toque con Carlos Sainz. "Me cerró contra el muro. En la salida ha chocado a dos pilotos y ahora me echó contra el muro. Tenía espacio, no necesitaba encerrarme".

El asturiano ha explicado que a él le cerraron y lo echaron contra el muro en clara referencia a la maniobra de Carlos Sainz. "Yo no me toqué... Me echaron contra el muro a 340 cuando había todo el espacio en la izquierda. Pero no es la primera vez. Es lo que hay".

El piloto de Aston Martin zanjó así el asunto. "Ha recibido una penalización hoy, otras veces no la recibe. Pero bueno ha sido un fin de semana difícil. Ayer con la penalización en la crono, hoy en la salida se ha llevado por delante al RB... Luego a mí contra el muro. Le puede pasar, es una semana que le ha salido todo un poco torcido".

Análisis del Gran Premio de España de Fórmula 1 de Carlos Sainz

Por otro lado, Carlos Sainz analizó de la siguiente manera su actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. "Ha sido una carrera en la que en la primera vuelta tocaba arriesgar y recuperar posiciones. He salido muy bien, he adelantado a tres o cuatro en la salida y luego en la curva 1, todos con la rueda dura ahí atrás… ha habido mucho atasco. En la frenada he perdido un pelín el coche y he tocado a Yuki Tsunoda. Eso me ha dañado el suelo. A partir de ahí, he hecho toda la carrera con el sueño dañado. Perdía un segundo por vuelta de la carga aerodinámica. Y al final me he tenido que retirar".

Por último, el madrileño pidió que el Williams mejore en un futuro. "Es un desastre estar fuera en Q1 y no tener coche ni siquiera para luchar por los puntos. Es algo que no me gustaría que se repitiese más aquí en Madrid. Trabajaremos para que no vuelva a pasar".