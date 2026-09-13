Real Sociedad - Atlético de Madrid en directo: Resultado del partido de hoy de la Jornada 5 de LaLiga en vivo online

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se miden este domingo en el Reale Arena en un duelo con mucho en juego. Vive con nosotros el directo del partido, sigue el minuto a minuto y no te pierdas nada. Esteremos desde dos horas antes con la previa del partido

Sigue con nosotros el minuto a minuto en Estadio Deportivo : goles, ocasiones, polémicas, cambios y todo lo que ocurra sobre el césped.

¡Arranca el partidazo en el Reale Arena! Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo con mucho en juego y los rojiblancos llegan con ganas de reaccionar tras sus dos últimas derrotas.

La convocatoria de la Real para el partido de hoy

Y por aquí la convocatoria del Atlético de Madrid. " Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", comunicado de Twitter del equipo rojiblanco

Mikel Oyarzabal alcanzará esta noche los 443 partidos con la Real Sociedad en todas las competiciones , igualando a Ignacio Kortabarría en la novena posición del ranking histórico del club.

Pareja inédita de centrales (Sarr y Beitia) : "Los dos están muy bien. Creo que tenemos muy buenas opciones en la defensa. Beitia ya ha demostrado que puede jugar desde el inicio. Ya lo hizo en el Bernabeu ante el Real Madrid, y Sarr también hizo un partido muy sólido ante el Elche", explica Matarazzo

Baja de Julián, y la delantera : "Me ha llegado hace poco Jonathan, y entendemos que Lookman y Kang In pueden ir mejor porque han jugado más juntos. Evidentemente es un problema no contar con Sorloth, ni con Julián", explica Simeone

Pablo BarriosLa Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentan hoy en el Reale Arena en la quinta jornada de LaLiga. Los dos equipos llegan al encuentro con siete puntos, aunque con dinámicas diferentes. El conjunto donostiarra viene de ganar al Elche (2-3), mientras que los rojiblancos afrontan la cita después de dos derrotas consecutivas ante el Athletic Club y el Liverpool.

El duelo llega, además, apenas unos meses después de la final de la Copa del Rey que enfrentó a ambos equipos. Ahora el escenario es diferente y los dos buscan tres puntos importantes para no perder terreno en la clasificación.

El Atlético llega a Anoeta con la necesidad de recuperar sensaciones. El equipo de Diego Pablo Simeone ha tenido un inicio irregular y encara una nueva salida exigente después de caer en San Mamés y posteriormente en Anfield en su estreno en la Champions League. El técnico argentino ya ha reconocido que uno de los principales aspectos que debe mejorar su equipo es la regularidad durante los 90 minutos y el equilibrio.

Simeone pierde a varias piezas importantes

El técnico rojiblanco tendrá que afrontar el partido con varias bajas. Pablo Barrios no está disponible después de sufrir una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha durante el encuentro frente al Liverpool. El centrocampista se suma a Alexander Sorloth, que continúa fuera por lesión.

A estas ausencias se añadió además la de Julián Álvarez, que se quedó fuera de la convocatoria después de sufrir una sobrecarga muscular durante el entrenamiento previo al encuentro. El delantero argentino había disputado ante el Liverpool su primer partido completo de la temporada y buscaba precisamente ganar continuidad.

La situación obliga a Simeone a buscar alternativas en ataque y a repartir responsabilidades entre los jugadores disponibles. El Atlético necesita encontrar respuestas después de un comienzo en el que los resultados no han acompañado a las expectativas generadas durante el verano.

La Real quiere aprovechar el momento

Enfrente estará una Real Sociedad que llega con siete puntos después de las cuatro primeras jornadas. El conjunto de Pellegrino Matarazzo suma dos victorias, un empate y una derrota, y afronta el partido después de imponerse al Elche por 2-3 en un encuentro en el que terminó jugando con diez futbolistas.

El equipo quiere hacer valer además el factor campo ante un rival que llega más necesitado. Matarazzo tendrá que afrontar también algunas ausencias, entre ellas la de Álvaro Odriozola, mientras que Pablo Marín todavía no está disponible. Jon Aramburu, por su parte, llega al encuentro apercibido después de haber visto tres amarillas en las primeras jornadas.

La Real pretende dar continuidad a las buenas sensaciones de las últimas semanas y conseguir una victoria que le permita superar al Atlético en la clasificación. Los dos equipos parten con siete puntos, por lo que el resultado puede provocar un cambio importante en la zona media-alta de la tabla.

El encuentro arrancará a las 21:00 horas en el Reale Arena y corresponde a la quinta jornada de LaLiga.

Para la Real Sociedad, el objetivo pasa por aprovechar su momento y hacerse fuerte en casa. Para el Atlético, el partido supone una nueva oportunidad para reaccionar después de dos derrotas consecutivas y recuperar la confianza antes de afrontar los próximos compromisos.

Anoeta pondrá a prueba a un Atlético que necesita resultados y a una Real que quiere confirmar que su buen inicio no es casualidad. Dos equipos con siete puntos y objetivos distintos se citan en un partido que puede marcar el rumbo de las próximas jornadas.