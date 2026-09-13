La polémica del Athletic - Elche: motivos para sentirse perjudicado

El encuentro celebrado en San Mamés tuvo varias acciones controvertidas, como el penalti que sirvió al cuadro visitante para marcar, otro reclamando por los rojiblancos y el tanto final del empate

Aunque para Edin Terzic "no es un paso atrás", lo cierto es que el empate a uno del Athletic Club ante el Elche en San Mamés supo a muy poco en la hinchada rojiblanca. La falta de eficacia de los 'leones' en la primera mitad acabó por condenarles en un partido en el que hubo varias acciones polémicas tras el descanso. Aunque si alguno de los dos contendientes tiene algo que recriminar al andaluz Manuel Jesús Orellana Cid, ese es en realidad el conjunto franjiverde, que pudo llevarse los tres puntos de la 'Catedral'.

Penalti de Areso sobre Valera

Al poco de iniciarse la segunda mitad llegó la primera acción controvertida, que permitió a los visitantes adelantase en el marcador desde el punto de penalti. Yuri se lanzó abajo para frenar el avance en e interior del área de Fer Niño, que cayó al césped reclamando pena máxima. El defensor vasco, en cambio, levantaba el brazo para indicarle al colegiado que había tocado balón. Y así fue. Pero en la continuación de la jugada es Areso quien acude al recorte de Germán Valera e impacta en su pie derecho, derribándolo al tenerlo en alto.

Para el ex colegiado Uxío Caamaño (@MrAsubio), la jugada no presenta dudas y Orellana Cid acertó plenamente, por lo que el 0-1 subió al marcador tras el lanzamiento de Buonanotte, cuyo lanzamiento ajustado a la escuadra resultó imposible para Unai Simón.

No hubo pena máxima de Morcillo sobre Iñaki Williams

Fue ya en el minuto 69, por su parte, cuando el Athletic reclamó también otra pena máxima, con Iñaki Williams como protagonista. El internacional ghanés, que esta misma semana ha anunciado su retirada de la selección africana, intenta adelantarse a Morcillo para llegar antes al balón y recibir el contacto del defensor en su intento de despeje. Pero según el citado experto arbitral, el jugador del Elche ve esa acción ya habitual en el mayor de los hermanos Williams y frena la comba de la pierna para no impactar de manera fuerte.

Por ello, pese a las protestas de San Mamés, concluye que no hubo nada punible, por lo que tanto el colegiado sevillano como el cántabro José Antonio López Toca, responsable del VAR, acertaron también en esta jugada.

Posible falta de Iñaki Williams en el 1-1

Finalmente, el empate del Athletic llegó en el minuto 79. El árbitro se lo atribuyó a Iñaki Williams, que falló uno muy claro al comienzo del choque que pudo haber cambiado el guion del mismo. Pero, en realidad, casi todo el mérito fue de Berenguer, que recibió un gran pase de Nico y se sacó un centro-chut raso que su compañero rozó para llevarlo a la red ante la oposición de dos adversarios, llevándose un golpe que le hizo pedir el cambio poco después.

Aunque hubo un extraño gesto por parte de Víctor Chust en su intento de despeje que no pasó desapercibido. Para algunos, Iñaki anduvo liso, o afortunado, al evitar con su pierna que el zaguero pudiera salvar el gol. Pero la cuenta especializada @ArchivoVar indica que al meter su pie por delante para impedir el despeje del zaguero, el jugador rojiblanco acaba cometiendo falta. Es más, afirma que "raspa con los tacos en el tendón de Aquiles del defensa", por lo que el 1-1 a la postre definitivo no debió subir al marcador.

El técnico del Elche no se quejó

En las filas ilicitanas, sin embargo, no hubo realmente quejas por la acción referida y su entrenador, Martín Anselmi, miró para otro lado al valorar el empate. "Al final creo que estaba más controlado el partido, pero una jugada aislada termina en ellos llegando al empate. Después, si es mérito de ellos o mérito nuestro, o desmérito de uno o de otro, la verdad, yo creo que mis jugadores siguieron el plan de juego y estoy orgulloso de ellos", señaló el argentimo