Los cánticos más denunciados en LaLiga: estos son los estadios que han insultado a Pedro Sánchez y a la selección española

En las cuatro primeras jornadas, tanto en Primera como en Segunda división, hasta en seis encuentros se han escuchado gritos ofensivos contra el presidente del Gobierno, siendo cinco los partidos en los que parte de la afición ha descargado su ira contra el combinado dirigido por Luis de la Fuente

Como es habitual, LaLiga remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en la que se reflejan aquellos cánticos recogidos en los diferentes estadios que incitan a la violencia o tienen un contenido insultante o intolerante. Y en los albores de esta temporada 26/27, llaman la atención, por repetidos, los gritos dirigidos por parte de algunas aficiones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una posición crítica a nivel mediático por lo acontecido en Ceuta.

Así, además de otros muchos cánticos denunciados, en las cuatro primeras jornadas ya disputadas han sido hasta seis los estadios en los que se ha gritado de forma coral, por un número representativo de seguidores, "Pedro Sánchez, hijo de puta", con la consiguiente demanda por parte del ente que preside Javier Tebas.

Atlético de Madrid, Getafe, Elche, Málaga, Granada y Andorra

En concreto, los recintos donde se ha insultado al dirigente socialista son cuatro de Primera división y dos de Segunda. Así, en la máxima categoría los señalados son el Metropolitano, como motivo del choque entre Atlético de Madrid y Villarreal de la segunda jornada; el Coliseum, en el Getafe - Racing de Santander de la misma fecha del campeonato; el Martínez Valero, en el Elche - Real Sociedad de la cuarta jornada; y La Rosaleda de Málaga, en la visita del Levante del pasado fin de semana.

Por su parte, en la Categoría de Plata se ha denunciado a otro estadio andaluz, como es el Nuevo Los Cármenes de Granada, en el duelo ante el Mallorca, y de manera un tanto sorprendente, pues se trata de otro país, en el Nou Estadi d'Encamp, propiedad de la Federación Andorrana de Fútbol, donde el Andorra de Gerard Piqué recibió en la tercera jornadas al Eibar

"Puta España, puta selección" en País Vasco, Navarra y Cataluña

Junto a dichos insultos, el siguiente más repetido tiene como protagonista a la selección nacional, brillante campeona del último Mundial a las órdenes de Luis de la Fuente. Así, hasta en cinco estadios se ha podido escuchar el grito de "Puta España, puta selección", pese a que en varios de los equipos cuyas aficiones entonaron dicho cántico militan futbolistas que este verano alzaron el título en Estados Unidos.

Estas denuncias se ciñen al País Vasco, Navarra y Cataluña, iniciándose en el Camp Nou con motivo del FC Barcelona - Athletic de la jornada inaugurual. Luego se han ido repitiendo en El Sadar de Pamlona (Osasuna - Levante); en el estadio de Anoeta en San Sebastián (Real Sociedad - Espanyol); en el de San Mamés en Bilbao (Athletic - Atlético de Madrid); y en el de Mendizorroza en Vitoria (Alavés - Osasuna).

Tres jugadores insultados

Por otro lado, en lo que se refiere a insultos contra jugadores de forma individual, tres han sido los perjudicados: Iván Alejo, Ferran Torres y Joan García. El primero, en el Cádiz - Valladolid, actual equipo del lateral, de la jornada 3 de Segunda división: "Alejo, hijo de puta, Brigadas te saluda".

Ya en Primera, en Mestalla, se pudo escuchar “Ferran, cabrón, saluda a la afición", en Valencia - FC Barcelona de la jornada cuarta, la misma fecha en la que se gritó “Queremos la cabeza de Joan” en el RCDE Stadium, en alusión al portero del conjunto azulgrana, aunque lo que se jugaba era el Espanyol - Sevilla FC.

Expuestos a una sanción

Cabe recordar en este sentido que todos los cánticos que aparecen en las denuncias realizadas por la patronal de clubes representan comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Desde hace años, además, LaLiga solicita más competencias para poder luchar contra esta lacra.