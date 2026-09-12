Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto blanco busca retomar la buena senda tras su tropiezo ante el Real Betis, para no dar más ventaja al FC Barcelona, ante un rival que acude al Santiago Bernabéu con muchas bajas

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con la previa desde el Santiago Bernabéu , donde el Real Madrid espera reencontrarse con la victoria, tras pinchar la pasada jornada en su visita al Real Betis, frente a un Rayo Vallecano que llega con un gran número de bajas pero no renunciar a dar la campanada en el templo blanco. ¡Arrancamos!

A la espera de conocer las alineaciones de José Mourinho y Beñat San José, os dejamos con los posibles onces y toda la información previa al encuentro, sobre dónde verlo en TV por directo y cómo seguirlo de forma online.

¡Ya está todo preparado en el vestuario del Santiago Bernabéu! Luce impoluta la camiseta blanca con el '7' de Vinicius, pitado por parte de la afición en la derrota ante el Real Betis . ¿Será la noche de la reconciliación?

Mbappé responde a Piqué y no tiene dudas sobre el favorito para el Balón de Oro: “Ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada”

En el Real Madrid todos miran de reojo a la elección del Balón de Oro, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, pues Kylian Mbappé aparece como uno de los grandes favoritos. Él mismo ha reconocido que no hay otro jugador que haya hecho más meritos

"Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes, pero dentro de esta palabra, ir fuertes, obviamente que existe un espacio. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina", declaró el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro.

Mourinho da la primera titularidad al joven marfileño Yan Diomande , el fichaje más caro en la historia del Real madrid, que hasta ahora había salido como suplente en los cuatro partidos oficiales disputados por los blancos. Entra en lugar de Güler , siendo también novedades con respecto al estreno en la Champions Bernardo Silva, Rüdiger y Carreras .

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Champions contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

Así llega el Real Madrid

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles, sin faltar la polémica por el penalti fallado y no repetido por Kylian Mbappé. Tras ese 1-0, el conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

Respecto a la cita en La Cartuja, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo ante el Inter pero sólo el francés dispuso de minutos. En cuanto a la enfermería, se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao.

Así llega el Rayo Vallecano

El Rayo, por su parte, afronta el derbi con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.En el plano deportivo, el equipo vallecano suma cuatro puntos de doce posibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing de Santander, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación.

Beñat San José, técnico del Rayo, cuenta con un 'equipo en cuadro' para visitar al Santiago Bernabéu, como reconoció en la previa. Por lesión no están disponibles Jozhua Vertrouwd, Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos tres se suman los dos expulsados la pasada jornada, Fran Pérez y Jorge de Frutos, y el delantero Randy Nteka, que esta semana ha sufrido una lesión muscular en un entrenamiento.

Muy difícil tiene su presencia también el lateral derecho Iván Balliu, que sufrió una fuerte entrada en el último partido, todo lo contrario que el delantero Raúl de Tomás, pendiente de arreglar su situación contractual con el club para saber si puede jugar o no pese a estar inscrito con ficha.