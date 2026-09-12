Real Madrid - Rayo Vallecano: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 5 de LaLiga

El conjunto blanco busca retomar la buena senda tras su tropiezo ante el Real Betis, para no dar más ventaja al FC Barcelona, ante un rival que acude al Santiago Bernabéu con muchas bajas

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Champions contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

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Así llega el Real Madrid

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles, sin faltar la polémica por el penalti fallado y no repetido por Kylian Mbappé. Tras ese 1-0, el conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

Respecto a la cita en La Cartuja, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo ante el Inter pero sólo el francés dispuso de minutos. En cuanto a la enfermería, se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao.

Así llega el Rayo Vallecano

El Rayo, por su parte, afronta el derbi con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.En el plano deportivo, el equipo vallecano suma cuatro puntos de doce posibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing de Santander, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación.

Beñat San José, técnico del Rayo, cuenta con un 'equipo en cuadro' para visitar al Santiago Bernabéu, como reconoció en la previa. Por lesión no están disponibles Jozhua Vertrouwd, Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos tres se suman los dos expulsados la pasada jornada, Fran Pérez y Jorge de Frutos, y el delantero Randy Nteka, que esta semana ha sufrido una lesión muscular en un entrenamiento.

¿Dónde ver por TV el Real Madrid - Rayo Vallecano de LaLiga?

El partido que disputan el Real Madrid y el Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu y se podrá ver en directo en televisión a través DAZN, DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Rayo Vallecano de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club blanco y de la entidad franjirroja habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Belaid, Unai López, Álvaro; y Camello.

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán)