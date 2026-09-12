Athletic Club - Elche: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Elche se medirán este sábado a partir de las 18:30 en San Mamés. Los de Terzic quieren seguir prolongando su racha de victorias y los de Anselmi buscan sumar de tres por primera vez en el curso

Athletic Club y Elche vivirán este sábado un partido en el que el estado de ánimos de leones e ilicitanos será ciertamente diferente. En San Mamés ya se respira de otro modo después de la imagen ofrecida por el equipo en las últimas semanas. El Elche por su parte sigue aún aterrizando en este su segundo año consecutivo en Primera y que si sigue así, podría terminar dando con el club del Martínez Valero nuevamente en LaLiga Hypermotion.

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El Athletic Club ante el Elche es un partido en el que sobre el papel el resultado final parece claro pero que teniendo en cuenta el momento de la temporada en el que nos encontramos, donde aún se están realizando ajustes, podría verse una de las sorpresas de la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo llega el Athletic Club a esta jornada 5 de LaLiga EA Sports?

El Athletic Club de Edin Terzic, después de un comienzo dubitativo en el que llegaron dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Barcelona, parece que ha encontrado el rumbo de su fútbol y así se ha podido confirmar con los triunfos ante el Celta de Vigo en Balaídos y ante el Atlético de Madrid con un incontestable 3-0. El Athletic Club ahora suma seis puntos de 12 posibles y en caso de triunfo ante lo ilicitanos, podría auparse a la zona media alta de la table e incluso Europa si se dan una serie de resultados.

¿Cómo llega el Elche al partido de hoy de LaLiga EA Sports?

En el Elche puede que esté pesando demasiado la sombra que dejó Eder Sarabia. El técnico vasco ya forma parte del pasado de los franjiverdes y ahora es Martin Anselmi el que tiene que resolver la papeleta de sacar al equipo de la zona de descenso. El Elche ha sumado solo un punto de 12 en juego y además está metido en una peligrosa dinámica con tres derrotas consecutivas. El Elche cuenta con la esperanza de que los cinco goles que ha marcado hasta el momento empiecen a darle puntos más pronto que tarde. Solo el Valencia, con peor diferencia de goles, está por detrás en la clasificación.

Horario y dónde ver hoy el Athletic Club - Elche de LaLiga EA Sports

El Athletic Club - Elche de la jornada 5 de LaLiga EA Sports se disputará este sábado en San Mamés a partir de las 18:30 horas. El duelo podrá seguirse en televisión a través de Movistar+ LaLiga y en su versión para comercios hosteleros, LaLiga TV Bar. Además en ESTADIO Deportivo, una vez que concluyan las hostilidades entre Athletic Club - Elche en San Mamés, podrá leer la crónica del choque y las reacciones más destacadas del mismo.

Onces posibles de Athletic Club y Elche hoy en LaLiga EA Sports

El Athletic Club de Edin Terzic llega con la principal duda en el ataque ya que cuenta con la lesión de uno de sus principales delantero: Guruzeta. El técnico alemán tiene diferentes alternativas y Robert Navarro, después de dos goles en las últimas jornadas, apuesta para salir de inicio.

Athletic No Iniciado - Elche

Alineación posible del Athletic Club: Unai Simón, Laporte, Yeray, Yuri, Areso, Gerenabarrena, Galarreta, Sance, Nico Williams, Iñaki Williams y Robert Navarro.

En el Elche de Martin Anselmi, los ilicitanos llegan con la enfermería casi vacía ya que Yago Santiago es la única duda para el técnico arfentino.

Alineación posible del Elche: Dituro, Chust, Lomónaco, Sangaré, Valera, Tete Morente, Gonzalo Villar, Jon Morcillo, Lemar, Buonanotte y Fer Niño.