Edin Terzic apuesta por Unai Simón y aclara el estado de Laporte en el Athletic Club

El técnico alemán se mostró orgulloso de tener en sus filas a un guardameta como el de la Selección española. Sobre el central, informó que está en proceso de controlar las cargas por su alto número de partidos

El Athletic Club buscará este sábado a partir de las 18:30 horas su tercer triunfo consecutivo en Liga, el segundo en San Mamés. El Athletic Club ha recibido esta misma semana la noticia de la nominación de Unai Simón al Trofeo Yashin que lo nombraría como el mejor portero del mundo en 2026. Además en lo que respecta a lo deportivo, se ha visto a Laporte ausentarse de un entrenamiento con el resto del grupo aunque Terzic, esta misma mañana, ha informado de la situación del central de los leones.

Edin Terzic se entrega a Unai Simón en el Athletic Club

Edin Terzic sacó pecho a la hora de hablar de Unai Simón, campeón del mundo con la Selección española y además nominado para el Trofeo Yashin: "Es un gran honor para nosotros como equipo y como club que no solo tengamos a un campeón del mundo, sino que tengamos a uno que está nominado al Balón de Oro. Pero no depende de mí decidir si merece ganarlo, aunque seguro que merece estar en esta lista".

Terzic apostó porque el trofeo sea para Unai Simón: "Espero que gane, porque se lo merece por todas las actuaciones que ha mostrado con nosotros y también con la selección. Creo que merece muchísimo estar en esta lista. Y, si ves a los otros nominados, son grandes porteros, pero no estoy del todo seguro de que haya alguien que merezca más ganarlo".

Las dudas en el Athletic Club, aclaradas por Edin Terzic

Terzic fue cuestionado por Laporte, Vivian, Guruzeta y Peio Canales. Sobre el central informó que su ausencia en uno de los entrenamientos de esta semana es una cuestión de gestión de las cargas: "Aymeric Laporte ha jugado mucho y, como acabamos de mencionar, siempre estamos manejando y gestionando las cargas de los jugadores. Ayer Aymeric Laporte entrenó, pero no con nosotros sobre el césped. Simplemente se quedó dentro, en el gimnasio, y se preparó. Pero hoy ha completado una sesión entera con nosotros y está preparado para mañana".

Laporte estará ante el Elche tal y como confirmó Terzic

Sobe Guruzeta las noticias que dio Terzic fueron alentadores ya que el técnico apuntó a que podría estar la próxima semana disponible, al igual que Peio Canales: "En cuanto a Gorka Guruzeta y Peio Canales, ambos están trabajando también muy duro en la sala de tratamiento, en el gimnasio y sobre el césped, y esperamos que vuelvan a entrenar con nosotros a principios de la próxima semana. Esperemos que el lunes o el martes puedan volver a entrenar con nosotros y entonces tendremos que ver si es demasiado pronto para el partido del miércoles".

Más lejanos son los plazos con Dani Vivian, quien Terzic emplazó a dentro de 10 días y con el parón de selecciones como mejor arma para recuperarse: "Dani Vivian está trabajando muy duro y espero que vuelva con el equipo quizá dentro de diez o catorce días para empezar a entrenar de nuevo con nosotros. Esperemos que podamos aprovechar el parón de selecciones para mejorar su nivel físico y que esté preparado después del parón para incorporarse con nosotros y estar listo para jugar partidos".

Los primeros meses de Terzic en el Athletic Club

Por último Terzic, que está viviendo sus primeros meses en el Athletic Club, se mostró encantado con todo lo que está viviendo en Bilbao: "Quiero estar feliz. Quiero estar satisfecho. Durante las últimas semanas y meses estoy muy satisfecho con la forma en la que todo el mundo me ha abierto su mundo a mí y a mi cuerpo técnico. No lo doy por hecho. Es algo por lo que realmente me siento feliz, honrado y satisfecho. Hemos encontrado un lugar muy bueno para trabajar, un lugar muy bueno para vivir y un lugar muy bueno para crear".