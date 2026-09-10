Martín Anselmi afronta una 'final' ante un Athletic al que siguió hace años: "Tuve que vender mi moto para venir a verlo"

Este sábado estará sentado en el banquillo visitante de San Mamés, pero años atrás, el hoy entrenador del Elche se entusiasmó con el fútbol que practicaba el conjunto rojiblanco a las órdenes de Marcelo Bielsa y viajó para presenciar 'in situ' la final de la Copa del Rey

El nuevo Athletic Club de Edin Terzic tiene ante sí este próximo sábado, a las 18:30 horas, una oportunidad propicia sobre el papel para buscar su tercera victoria consecutiva y dejar atrás un negro inicio de LaLiga en el que sufrió dos derrotas. Visita San Mamés el Elche, que aún no conoce el triunfo después de cuatro jornadas y solo ha sumado un punto de 12 posibles. Pero por ello mismo, la situación del conjunto franjiverde es un arma de doble filo, pues tratará por todos los medios de darle la primera alegría a su afición en un escenario de enjundia que, además, ya conoce su técnico.

La carrera de Martín Anselmi: de la radio a LaLiga con tropiezos entre medias

La historia de Martín Anselmi, entrenador del conjunto ilicitano de solo 41 años, es cuanto menos particular. Licenciado en Periodismo, no llegó a ser jugador profesional y su primer acercamiento al mundo del fútbol fue a través de programas radiofónicos. De ahí, la primera oportunidad en la elite (antes había entrenado a equipos juveniles) le llegó con Gaby Milito en Independiente de Avellaneda, donde ejerció como analista.

Al mismo tiempo, el argentino seguía trabajando en una imprenta familiar. Pero decidió dar el paso para dejar atrás esa vida y dedicarse de lleno a su pasión, convertiéndose en coordinador del fútbol base del Deportivo Garcilaso de Perú. Sin embargo, allí apenas duró tres meses y le tocó volver a empezar. "De nuevo a la casilla de salida, pero mucho peor, porque ya no tenía la imprenta y tampoco dónde vivir. Ahí mi suegra nos salvó y nos abrió las puertas de su casa", confesó en el canal Coaches Voice.

El canario Miguel Ángel Ramírez, una figura clave

Tras esa experiencia, pasó también por el Atlanta de su país y el equipo sub 19 de Universidad Católica de Chile. Pero todo cambió cuando conoció al español Miguel Ángel Ramírez. Fue su analista en Independiente del Valle, donde también coincidió con Roberto Olabe, posteriormente director deportivo de la Real Sociedad. Con el hoy director general de fútbol del Aston Villa mantuvo "charlas muy interesantes". Y fue en Ecuador donde al fin despegó, tras dirigir a La Calera en Chile. Sus cinco títulos con Independiente, incluidas una Recopa y dos Copas Sudamericanas, le catapultaron a México primero, alcanzando la final del Clausura 2024 con Cruz Azul, y al Oporto después, si bien en el conjunto portugués fue destituido después de seis meses en el cargo.

Buscó reinventarse en el Botafogo brasileño sin demasiada fortuna y este verano le ha llegado la reválida en Europa de la mano de su compatriota Christian Bragarnik, propietario de un Elche que por ahora no arranca. Su sueño no es triunfar en LaLiga. Y para ello, su primera 'final' llega precisamente ante un Athletic al que siguió de cerca años atrás.

Aún recuerda la exhibición del Athletic ante el Manchester United

"Mi mayor acercamiento a la élite había sido durante el primer año del curso de entrenador. Por entonces, me emocionaba mucho la forma en la que el Athletic de Bielsa se enfrentaba a los rivales. Recuerdo especialmente su partido contra el Manchester United en Old Trafford, en la eliminatoria de octavos de Europa League de la temporada 2011-12", rememoró el Martín Anselmi sobre aquella victoria rojiblanca por 2-3 en el 'Teatro de los Sueños'.

La Copa del Rey y el favor de Claudio Vivas

Tan entusiasmado estaba el argentino con el conjunto bilbaíno que decidió viajar para ver en directo la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona de Pep Guardiola, al que también considera un referente en el mundo de los banquillos. Pero por aquella época, el hoy técnico franjiverde no disponía del dinero necesario y tomó una curiosa decisión. "Hubo que elegir y opté por vender mi moto y hacer el viaje".

Al menos, la suerte se puso de su lado al llegar a nuestro país, pues uno de sus compañeros conocía a Claudio Vivas, asistente de Bielsa, y eso le facilitó poder estudiar 'in situ' los métodos del ex seleccionador chileno. "Tres noches antes de la final, Claudio nos llamó para invitarnos a cenar a su casa. La verdad es que se portó muy bien con nosotros. No solo nos regaló entradas para el partido ante el Barcelona, sino que también nos facilitó acceso a los entrenamientos previos al partido», donde pudo admirar en primera persona la metodología de trabajo de Bielsa