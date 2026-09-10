El Athletic de Terzic no es el mismo: el cambio que ya convence en Bilbao

Dicen que se juega como se entrena, y los de Edin Terzic están dejando atrás algunas de las señas que habían acompañado al equipo el curso pasado para ofrecer una versión más intensa y competitiva este inicio de temporada

"Terzic es espectacular y eso se refleja en el campo... Es un gran míster", decía de su entrenador Nico Williams tras la victoria del Athletic Club contra el Atlético de Madrid en San Mamés. Lo cierto es que el entrenador alemán ha caído de pie en Bilbao y los frutos de su trabajo ya se ven sobre el césped, aunque en Lezama ya se sabía que tarde o temprano la maquinaria comenzaría a funcionar.

El fichaje de Terzic por el Athletic sorprendió a muchos, habiendo rechazado a equipos de Champions por estar en Bilbao, tal y como confesó el presidente Jon Uriarte, pero los que conocían su trabajo sabían que su llegada cambiaría a un Athletic que estaba con grandes signos de desgaste tras la última era de Valverde. Muchos coincidían en que era necesario un cambio radical y, por ahora, parece que todos llevaban razón.

Los futbolistas están asimilando muchos conceptos nuevos, aunque la base está siendo la valentía y el apretar arriba. Luego los jugadores tienen que estar enchufados o con la flechita para arriba, como se suele decir coloquialmente, pero eso es algo que parece que Terzic está logrando.

Un muro en defensa pese a las bajas

Edin Terzic es muy meticuloso, y aunque su fútbol sea ofensivo, sabe que debe construir desde atrás. Es por eso que la solidez defensiva es clave. Van sólo cuatro partidos de Liga, pero el Athletic ya ha hecho algo que no fue capaz de hacer en todo el curso pasado: mantener su portería a cero dos partidos consecutivos (ante el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid).

Es cierto que no se trata de una gesta descomunal, mucho menos si se tiene en cuenta que en las dos primeras jornadas encajó cinco tantos, pero los entrenamientos van dando sus frutos y el equipo está mejorando a pasos agigantados.

Aunque cuenta con el liderazgo de Laporte y el buen hacer de Paredes y Yeray, a la espera del regreso de Vivian, la mejora atrás está muy influenciada por los de delante. El centro del campo está aportando tanto en tareas ofensivas como defensivas, siendo Beñat Gerenabarrena líder en la segunda de las tareas de la medular.

"Estamos en un periodo de asimilar conceptos, pero creo que los estamos cogiendo bien y estamos viendo al mejor Athletic", remarcaba Nico Williams después del triunfo de la última jornada, y no le falta razón.

Como el propio entrenador rojiblanco reconoció, ante el Celta el equipo estuvo mejor "en la presión alta" y recuperaron más balones, mientras que contra el Atlético destacaron por el "juego vertical". Ahora la clave es mezclar ambas cosas para que la maquinaria alemana de Terzic siga engrasándose. Desde luego, en Lezama no bajan el ritmo y todos van en la misma dirección.