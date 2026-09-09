Goikoetxea carga contra el Athletic y su presidente, Jon Uriarte: "Es una auténtica putada"

El ex jugador rojiblanco, ahora representante y embajador de la Fundación Athletic Club, se moja sobre la polémica por la retirada de invitaciones a los ex futbolistas de la entidad para presenciar los encuentros en San Mamés

Tras dos victorias consecutivas, ante Celta de Vigo y Atlético de Madrid, el Athletic comienza a insuflar optimismo en su hinchada. Pero hay un asunto extradeportivo que sigue dando mucho que hablar en Bilbao: la retirada de las entradas de cortesía por parte del club rojiblanco a diferentes colectivos. De hecho, es una de las cuestiones por la que los trabajadores de la entidad, afectados por esta medida, han emitido una carta de protesta al director general, Jon Berasategi, siendo respaldados en estas y otras cuestiones, como la retirada del derecho a comer gratis en Lezama, por los jugadores de la primera plantilla, que según El Correo valoram firmar otra carta de queja conjunta al presidente, Jon Uriarte.

La carta de protesta de los trabajadores del Athletic

"Queremos manifestar nuestra más firme oposición a la decisión de eliminar el actual sistema de invitaciones a San Mamés y sustituirlo por un seguro médico colectivo", reza la misiva enviada suscrita por un número importante de empleados. También ha habido críticas desde fuera. Pero ha sido una figura más mediática, como la de Andoni Goikoetxea, integrante del equipo que levantó por última vez LaLiga, quien ha llevado el debate a otro nivel.

Goikoetxea va un paso más allá

"Yo, desde que estoy en el Athletic, siempre ha habido invitaciones. Ahora no las hay. La excusa es que hay miles de personas queriendo ser socias y que anular esto es una puerta para conseguir esos socios. No lo sé. Para los exjugadores del Athletic esto es una auténtica putada. ¿Todos somos iguales en esto? No”, aseguró el ex defensor internacional en la Cadena Ser.

Pide mayor tacto con aquellos que lo han dado todo por el Athletic

La postura de Goikoetxea llama además la atención porque, como sucede con Iribar, presidente de la Asociación de Exfutbolistas, forma parte de la entidad como representante y embajador de la Fundación Athletic Club. Un cargo que no le ha impedido censurar desde dentro la decisión tomada por Uriarte y su junta directiva, poniendo el foco, más allá de las protestas de los trabajadores, en el caso concreto de los ex jugadores, pues también es la persona encargada de coordinarse con la Asociación de Exfutbolistas.

“Un exjugador que se ha partido el pecho y tiene las rodillas machacadas por el Athletic y no tiene la economía suficiente para ir a ver al Athletic... Que a esa persona no se le pueda dar una invitación para que vaya a verlo, personalmente no me parece bien. Toda la gente del club no es igual. No es lo mismo un jugador del Athletic que lo dio todo, que tuvo que pedir una incapacidad porque tenía una rodilla destrozada, que otro socio que va a San Mamés y lo único que puede perder es el bocadillo en casa”, explicó, diferenciando de ese modo a quienes han vestido la camiseta rojiblanca del resto.

Las críticas también llegan desde fuera

Sea como fuere, lo cierto es que se trata de una polémica que no ha escrito su último capítulo. La primera plantilla ya ha mostrado su malestar por esta medida y otras cuestiones por las que ha pedido reunirse con el presidente y desde fuera, ex mandatarios como Aitor Elizegi no han dudado en atizar también a Uriarte, quien quiso atajar el problema asegurando a los ex presidentes un puesto vitalicio en el palco.

“Albergo serias dudas sobre la capacidad de una Junta Directiva para ceder estas localidades a una persona sin la aprobación de los socios y socias. El concepto “palco-bono” no forma parte de nuestros Estatutos", afirmó el que fuese máximo dirigente del Athñetic entre 2018 y 2022.