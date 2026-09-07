El Athletic Club toma medidas drásticas en San Mamés

El conjunto vasco, presidido por Jon Uriarte, habría informado a los clubes de LaLiga que no les facilitará invitaciones para acceder al feudo de los leones según informó El Correo

El Athletic Club parece que vive actualmente dos realidades paralelas pero igual de acertadas. Por un lado el cuadro dirigido por Edin Terzic firmó el pasado sábado su segundo triunfo consecutivo de la temporada para colocarse con seis puntos de 12 posibles y despejar los fantasmas que habían surgido mínimamente tras las dos primeras jornadas.

En el otro lado, a nivel institucional, parece que el Athletic Club está terminando de resolver el problema interno que explotó tras el partido ante el Barcelona en el Camp Nou y que se plasmó con la ausencia de los jugadores ante los medios de comunicación. Horas después se conoció que esta ausencia se debía a la retirada de invitaciones para acudir a San Mamés a los jugadores.

Esta medida llevada a cabo por Jon Uriarte también se extendía a los ex presidentes. Ahora y según apunta el diario Marca, el Athletic Club habría devuelto esas cuatro invitaciones a los jugadores y se las habría retirado al resto de colectivos implicados. Pero la historia ha ido más allá ya que tal y como apunta El Correo, el Athletic Club habría informado a los clubes de LaLiga de que no se facilitarán invitaciones.

El Athletic Club le cierra el grifo de San Mamés a los clubes de LaLiga

El citado diario ha apuntado que el Athletic Club se habría puesto en contacto con el resto de clubes de LaLiga para informarles de que en sus visitas a San Mamés no dispondrían de las clásicas invitaciones para solventar los compromisos de los clubes visitantes. Esta medida, si solo se lleva a cabo en Liga y no se extrapola a Copa del Rey, no afectaría a Sevilla y Atlético de Madrid, ya que tanto nervionenses como colchoneros ya han actuado de visitantes en San Mamés.

En lo que respecta a los jugadores, estos mostraron su solidaridad con el resto de colectivos que se han visto afectados por la medida de no recibir invitaciones para acudir a San Mamés. Jon Uriarte, ante el miedo a que los jugadores volviesen a ausentarse en su cita con los medios de comunicación, decidió mantener estas a los futbolistas. La reunión entre los colectivos afectados y el propio Jon Uriarte ya lleva más de 10 días esperando. Mientras tanto, ex presidentes, trabajadores y ex futbolistas no contaron con invitaciones frente al Atlético de Madrid a diferencia de los pupilos de Edin Terzic.

En el caso de los ex presidentes, el Athletic Club les ofreció un asiento de manera vitalicia en el palco de San Mamés a cambio de renunciar a las invitaciones con las que contaban en la Tribuna Sur Alta pero esta propuesta ha sido rechazada por parte de los protagonistas y siguieron el choque ante el Atlético de Madrid en sus respectivos asientos.

Uno de los ex presidentes, José Julián Lertxundi, mostró su enfado días atrás en declaraciones a COPE: "Que te digan que te retiro las invitaciones y te invito al palco me parece un insulto, una falta de tacto monumental. Yo podría haber ido al palco de San Mamés cuando hubiera querido como expresidente, como cualquier ex presidente de cualquier club serio de este mundo".

Más reacciones a una polémica medida por parte del Athletic Club

Además de Lertxundi, otro de los ex presidentes del Athletic Club, Elizegi, que estuvo en el cargo justo antes de Jon Uriarte, publicó en su blog su pensamiento en relación a lo que está sucediendo: "El Palco de San Mamés es un lugar especial, reducido ahora a 148 localidades que los socios y socias del Athletic cedemos al Club para representar a nuestra institución. Asientos desde los que aplaudir y homenajear el compromiso de nuestros deportistas; recibir con respeto a nuestros rivales; despedir en silencio a quienes nos dejan; reconocer a quienes han contribuido a construir nuestra historia. Albergo serias dudas sobre la capacidad de una Junta Directiva para ceder estas localidades a una persona sin la aprobación de los socios y socias. El concepto “palco-bono” no forma parte de nuestros Estatutos". Además, uno de los jugadores, que hasta el encuentro ante el Atlético no se habían pronunciado de manera pública, también apostó por resolverlo de manera interna. "Es un tema que resolveremos internamente", declaró Sancet.