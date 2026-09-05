Incendio en el Athletic Club con las invitaciones a San Mamés: "Me parece un insulto"

José Julián Lertxundi, ex presidente del cuadro vasco, mostró su descontento en COPE Bilbao por la decisión de los leones de retirar las cuatro invitaciones que tenían tanto jugadores como ex presidentes. "Yo podría haber ido al palco de San Mamés cuando hubiera querido como ex presidente", afirmó

El Athletic Club, en lo que concierne al propio equipo que comanda Edin Terzic, sigue, por el momento, al margen del problema interno que están teniendo los jugadores y ex presidentes con el presidente Jon Uriarte. Este problema viene de la decisión salomónica que tomó el Athletic Club de retirar las cuatro invitaciones que tenían asignados tanto jugadores como ex presidentes para los partidos que se disputan en San Mamés.

La primera medida de protesta llegó tras el partido entre Barcelona y Athletic Club. Los jugadores del conjunto vasco decidieron no acudir a la cita habitual con los medios de comunicación congregados en el Spotify Camp Nou, alegando según el propio jefe de prensa del club, "un problema interno".

Después se conoció que el problema era el citado anteriormente. Esta decisión de los jugadores del Athletic Club afecta directamente a los ingresos que reciben los leones por su colaboración con los medios de comunicación y que va vinculada a una serie de puntos que otorga la Liga al final de cada curso. Terzic ya apostó por el diálogo para la solución de este entuerto al tiempo que dejó claro que no estaba afectando al buen ambiente del grupo. Este pasado jueves, otro de los 'sectores' afectados por esta decisión del Athletic Club, como es el de los ex presidentes, alzó la voz a través de José Julián Lertxundi.

Lertxundi muestra su enfado con la decisión del Athletic Club

En palabras para COPE Bilbao, José Julián Lertxundi expresó su descontento con el modo de actuar del Athletic Club en esta problema: "Que te digan que te retiro las invitaciones y te invito al palco me parece un insulto, una falta de tacto monumental". El que fuese presidente del Athletic Club entre 1990 y 1994, manifestó además que el podría haber acudido al palco cuando hubiese querido por su condición de ex presidente: "Es no conocerme a mí. Yo podría haber ido al palco de San Mamés cuando hubiera querido como expresidente, como cualquier ex presidente de cualquier club serio de este mundo". Lertxundi dejó claro que nunca había acudido al palco por ser ex presidente pero le pareció una "pasada": "No lo he hecho ni nunca lo haré, pero esta invitación me parece una pasada".

Mensaje directo a Jon Uriarte, presidente del Athletic Club

Lertxundi, que fue uno de los que este pasado miércoles se reunió en el hotel Carlton para conversar sobre esta decisión del Athletic Club, señaló directamente a Jon Uriarte por su decisión: "La situación me parece completamente surrealista, falta de lógica, de sustancia. Un chiste de mal gusto, de muy mal gusto. No se puede hacer esto. Se lo digo desde aquí, señor Uriarte, ha cometido usted un error tan monumental que no entiendo cómo se puede cometer".

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club

Por último, el ex presidente del Athletic Club trató de ponerse en la cabeza de Edin Terzic y ver qué estaría pensando el alemán con el problema que se plantea en el club por la retirada de invitaciones: "Terzic ha llegado al Athletic pensando que era el mejor club del mundo, distinto en todo el mundo. Jupp Heynckes le había dicho que aquí vale más un apretón de manos que una escritura notarial. Me preocupa qué estará pensando de este barullo que se está montando ahora con el tema de las invitaciones. La solución casi siempre la tiene el que provoca el problema".

El Athletic Club vela armas para enfrentarse al Atlético de Madrid

Terzic indicó que este problema no estaba afectando al grupo de jugadores del Athletic Club pero si bien es cierto que con tres puntos de nueve posibles y solo una victoria, el ambiente en San Mamés está ciertamente enrarecido.

De momento la tranquilidad en lo deportivo es la tónica reinante y posiblemente para que el acuerdo en relación a las invitaciones llegue cuanto antes, lo mejor sería un triunfo este sábado a partir del Atlético de Madrid a partir de las 16:15 horas. No lo tendrá sencillo el Athletic Club que recibe a un Atlético de Madrid que tiene a tiro el colocarse como líder provisional a falta de lo que haga el próximo domingo el Barcelona en su visita a Mestalla.