Sergio Ramos, a los 40 años, prepara su salto a los banquillos: "Mi rutina de gimnasio son cuatro días a la semana"

Mientras que el camero se prepara para dar el salto a los banquillos, no deja de trabajar como un futbolista en activo y lleva a cabo un riguroso plan de entrenamiento y dietas que sorprende a muchos a sus 40 años

Sergio Ramos no ha cerrado todavía la puerta al fútbol, a pesar de que ya son varios los mercados que agota sin encontrar acomodo desde que dejara Rayados de Monterrey. A sus 40 años, el que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española continúa manteniendo una exigente preparación física mientras estudia cuál será el siguiente paso de su carrera, una vez que su intento de hacerse con la propiedad del Sevilla FC junto a Five Eleven Capital se fuera al traste el pasado mes de mayo.

Descartada completamente la posibilidad de aterrizar en el Sánchez-Pizjuán como propietario junto a un fondo inversor, el futuro del camero parece estar en los banquillos. El defensa tiene en mente comenzar la formación académica necesaria para convertirse en entrenador, aunque, mientras tanto, sigue trabajando como si todavía pudiera aparecer una última oportunidad sobre el césped que no acaba de llegarle. Al menos, en las condicionas que él desea.

La situación de Sergio Ramos es, cuanto menos, curiosa. Mientras empieza a preparar su transición hacia los banquillos y disfruta de esa otra vida que el fútbol de élite y la competición no le ha permitido gozar a lo largo de los últimos años, el camero no abandona los hábitos que le han permitido mantenerse en la élite durante tantos años. Ramos sigue cuidando al máximo su físico y ha desvelado algunos de los secretos de una rutina que mantiene a los 40 años.

Sergio Ramos prepara su futuro como entrenador sin descartar volver a sentirse futbolista

El futuro de Sergio Ramos empieza a apuntar hacia una nueva dirección. El internacional español tiene previsto iniciar su formación como entrenador, aunque no por ello ha colgado aún las botas. De hecho, el camero ha seguido con su puesta a punto este verano como un futbolista en activo más. Pese a ello, no acaba de encontrar ese nuevo reto deportivo que sea lo suficientemente atractivo como para volver al verde. Y el tiempo pasa, de ahí que Ramos también esté analizando alternativas.

Por ello, Sergio Ramos se plantea seriamente su salto a los banquillos. Un futuro para el que ya comienza a prepararse y para el que, teniendo en cuenta su perfil y personalidad, parece que le viene como anillo al dedo. Pero antes de pensar en dirigir un vestuario, Sergio Ramos sigue comportándose como un futbolista y sigue una rigurosas rutinas de gimnasio y ejercicio físico.

La rutina de gimnasio de Sergio Ramos a los 40 años

Ha sido el propio Sergio Ramos quien ha explicado en más de una ocasión cómo es actualmente su rutina de entrenamiento. A todo el mundo sorprende la disciplina que mantiene a su edad. "Mi rutina de gimnasio son cuatro días a la semana y empiezo cada jornada con unos 15 minutos de cardio", explicó el camero en una entrevista recogida por Mundo Deportivo.

No se trata, por tanto, de acudir ocasionalmente al gimnasio para mantenerse activo. Sergio Ramos mantiene una planificación semanal estructurada y combina el trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza. Especial relevancia cobra su constancia y el dato de los cuatro días semanales, pues se trata de un futbolista que ya ha cumplido 40 años y que actualmente se encuentra sin equipo.

Cardio, fuerza y una alimentación muy controlada

La preparación deportiva de Sergio Ramos no se limita al gimnasio. El exjugador también ha hablado abiertamente de sus hábitos alimenticios y de la importancia que concede a la recuperación. Entre sus rutinas se encuentra el ayuno intermitente. Según explicó, lo practica dos o tres veces por semana, entrena sin desayunar y posteriormente toma un batido de proteínas. Su alimentación habitual incluye verduras, carne, pescado y productos integrales.

"Si te cuidas durante 29 días, puedes darte un capricho el 30", es una de las ideas que ha compartido al hablar de su relación con la alimentación, al mismo tiempo que en alguna otra ocasión también ha confesado que se permite disfrutar de churros con chocolate con sus amigos. "En las comidas alterno ensaladas con pescado y carne,tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento. Cuando llevas tantos años con una disciplina, el cuerpo te lo pide. Yo no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha… Incluso en vacaciones el cuerpo me pide comer bien".