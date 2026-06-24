Sergio Ramos presenta su nuevo negocio tras la compra fallida del Sevilla: "Tengo claras mis capacidades"

El futbolista camero reaparece después de la rueda de prensa tras romperse la negociación con los accionistas nervionenses para explicar los motivos que le llevan a redoblar su apuesta por el mundo de la moda y se define como un empresario versátil. Todo ello, sin descuidar su espectacular forma física a la espera de una llamada para llevarle a un 'Último Baile'

A estas alturas de la película nadie va a descubrir la hiperactividad de Sergio Ramos. Lo mismo usa sus redes sociales para exhibir el portentoso estado físico que ostenta a sus 40 años y que prácticamente le prohibe anunciar su retirada como futbolista en activo, que igual se dirige a sus millones de seguidores para difundir su creciente actividad como afamado hombre de negocios. No para. Después del fallido intento de compra del Sevilla FC y de esa rueda de prensa que tanto dio que hablar, ahora ha concedido una entrevista para explicar la puesta de largo de One New York, su nueva marca de ropa (ya es dueño de SR4).

"Todo tiene cabida cuando se lleva en el momento y contexto adecuados", ha destacado Ramos en una entrevista concedida al periódico La Vanguardia un sobre ese poliédrico rol empresarial que intenta ejercer aportando todos los conocimientos adquiridos para la defensa del grueso patrimonio que amasa, pero siempre sabiendo delegar en personas de confianza más duchas en la materia en cuestión. No obstante, en el mundo de la moda asegura haber encontrado una pasión que le inspira y que comparte con su pareja, Pilar Rubio. Los caballos o la música, con 'Cibeles' como último tema lanzado, son otras de sus actividades lejos de los terrenos de juego.

Sergio Ramos presenta su nuevo proyecto empresarial: la firma de ropa urbana One New York

"Desde hace tiempo tengo interés por el mundo de la moda. Creo que la forma de vestir es una manera de expresarse, y me gusta estar al tanto de las tendencias, descubrir diseñadores y entender cómo evoluciona la industria. Durante años tuve la idea de crear una marca propia o de participar en un proyecto en el que pudiera aportar al proceso creativo".

"Cuando conocí a Stephen Ferber, director creativo, empezamos a dar forma a lo que hoy es One New York", ha manifestado Sergio Ramos sobre los motivos por los que se embarca en este negocio: "Evidentemente, no soy diseñador ni pretendo serlo. Tengo muy claro cuáles son mis capacidades y hasta dónde puedo aportar valor a la empresa".

"Sin embargo, sí he participado aportando ideas, referencias e inspiración", ha continuado el exfutbolista de Sevilla FC, Real Madrid, PSG y Monterrey CF sobre estos modelos de ropa urbana con los que pretende expresarse mientras sigue buscando una última aventura como futbolista profesional después de haber labrado un palmarés envidiable en el que destacan los cuatro trofeos de la UEFA Champions League, el Mundial de 2010 y el bicampeonato de la Eurocopa en el glorioso periodo 2008-2012.

"Sí he estado muy involucrado en el proyecto desde sus primeras etapas, colaborando en aspectos como la elección del nombre, la identidad visual de la marca, la selección de prendas, los colores, las siluetas y el tallaje. Stephen Ferber y su equipo, que cuentan con una sólida trayectoria en la moda e incluso con una tradición familiar, han convertido todas esas ideas y conceptos en una realidad tangible", ha detallado Sergio Ramos, quien además de enumerar las virtudes de estas prendas ha insistido en que la moda "es una forma de arte y creatividad" que desde esta incipiente faceta empresarial le permite "mostrar una faceta distinta".