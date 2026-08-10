Leo Messi y los suyos despiden a Jorge Messi en un cementerio privado de Rosario

Lionel Messi viajó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido a los 68 años tras una larga enfermedad. La familia celebró una ceremonia íntima en el cementerio privado El Prado con numerosos mensajes de apoyo

Lionel Messi ya ha dado el último adiós a su padre, Jorge Messi, fallecido este sábado a los 68 años después de una larga enfermedad. El futbolista argentino se desplazó hasta Rosario junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos durante el sepelio.

La familia Messi se reunió este domingo por la mañana en el cementerio privado El Prado, situado a las afueras de Rosario, donde se celebró una ceremonia íntima y privada. El recinto permaneció cerrado a los visitantes desde el mediodía del sábado para preservar la intimidad de la familia en un momento especialmente delicado.

Messi aterrizó el sábado por la noche en Rosario en un avión privado procedente de Estados Unidos. A pesar de la privacidad con la que la familia quiso vivir la despedida, algunos aficionados se acercaron tanto al aeropuerto como a las inmediaciones del cementerio para mostrar su cariño al capitán de la selección argentina.

Uno de los mensajes que pudo verse en las vallas de El Prado resumía el sentimiento de muchos seguidores: "Fuerza Leo, te amamos".

El fútbol argentino se vuelca con Messi

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi provocó muchas muestras de apoyo procedentes del mundo del fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decretó que todos los partidos disputados este fin de semana, tanto en categorías profesionales como juveniles, comenzaran con un minuto de silencio en memoria del padre del astro argentino. Además, jugadores, entrenadores y árbitros lucieron un brazalete negro.

También llegaron mensajes desde Rosario, la ciudad en la que Messi dio sus primeros pasos como futbolista. Abanderado Grandoli, el club de barrio donde comenzó a jugar con apenas cuatro años, recordó la figura de Jorge Messi y su importancia durante los primeros años de la carrera de su hijo. "Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial", señaló la entidad en sus redes sociales.

El club quiso cerrar su mensaje con unas palabras dirigidas directamente al futbolista: "Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia".

El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, también trasladó sus condolencias a la familia y aseguró que el Gobierno local se pusiera a disposición para garantizar la seguridad y la intimidad durante la ceremonia.

Jorge Messi falleció en las primeras horas del sábado en Rosario, después de permanecer ingresado en el Sanatorio Centro debido a las complicaciones derivadas de una larga enfermedad. Su muerte deja atrás a una de las figuras más importantes en la vida personal y futbolística de Lionel Messi, quien estuvo acompañado por los suyos para despedir a su padre en la ciudad donde comenzó toda su historia.