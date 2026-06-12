Grupo D de Estados Unidos en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

Estados Unidos es el país anfitrión que aún falta por debutar en el Mundial 2026 y lo hará este sábado 13 de junio, dando inicio así a la primera jornada del Grupo D, que lo completan Paraguay, Australia y Turquía

Arda Guler se convierte en uno de los líderes de Turquía para el Mundial 2026Imago

El Mundial de 2026 ya ha comenzado y ahora es el turno de que los 48 países vayan debutando en esta edición. Lo harán en orden alfabético con las letras de la fase de grupo, que en esta ocasión están divididos en doce tablas al ser la edición más grande de la historia. En el Grupo D está uno de los países organizadores, Estados Unidos, que es el que más sedes tiene para esta competición.

Además de EEUU, en este grupo compiten Paraguay, Australia y Turquía. Los dos primeros países de la clasificación avanzarán directamente a los dieciseisavos, mientras que al cambiar la normativa de este año, los ocho mejores terceros también tendrán plaza para la siguiente ronda. Pero vamos paso a paso, comprobando cuáles son las convocatorias completas de estos países, qué estrellas tiene cada uno y los días y horarios de juego.

Estados Unidos, el último país anfitrión en debutar en el Mundial

El máximo país organizador de este Mundial 2026, Estados Unidos, que cuenta con 11 sedes, es el último en hacer su inauguración. Esta vez, se hará una excepción y habrá un cambio en el orden clásico. El Grupo D se estrenará antes que el C para que así debuten los tres países organizadores de forma consecutiva. A partir de ahora, ya así, se seguirá el orden alfabético de las letras de los grupos, que esta edición llega hasta la L al tener 12 grupos.

Christian Pulisic y Weston McKennie guían a Estados Unidos en su Mundial

Jugar un Mundial 'en casa' es una situación especial. Por ello, Estados Unidos quiere ser profeta en su tierra. Para ello, tiene a su gran líder: Christian Pulisic. El delantero del AC Milan es uno de los veteranos del país y por ello su capitán. También en la Serie A está el estadounidense Weston McKennie, un centrocampista ofensivo que aporta mucho físico.

Arda Guler, Calhanoglu, Yildiz y Yilmaz lideran a Turquía en el Mundial 2026

El país favorito de este grupo es Turquía, que cuenta con muy buenos futbolistas y un juego colectivo capaz de dar la sorpresa en esta edición. En la Eurocopa cayeron en cuartos de final y ahora en el Mundial llegan de forma mucho más sólida.

Para ello cuentan con futbolistas como Arda Guler, que se ha convertido en uno de los líderes del país otomano a pesar de su juventud. El centrocampista de la perfección combina perfectamente con Calhanoglu, uno de los veteranos de la selección y referencia en la Serie A. En la delantera destaca Kenan Yildiz, quién ha sus 21 años ya se ha convertido en una de las grandes promesas de la Juventus.

Convocatoria completa de todos los países del Grupo D para el Mundial: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Lista de jugadores de EEUU

Porteros: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire).

Defensas: Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal CF), Max Arfsten (Columbus Crew), Mark McKenzie (Toulouse) y Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

Centrocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (Juventus), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (Monaco), Tim Weah (Olympique Marsella) y Alejandro Zendejas (Club América).

Jugadores de Paraguay

Porteros: Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernández (Cerro Porteño), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensas: Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Getafe), Alessandro Maidana (Olimpia), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú), Mauricio Magalhães (Libertad).

Centrocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Talleres de Córdoba), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Nacional), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton).

Delanteros: Alex Arce (Liga de Quito), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Estrasburgo), Antonio Sanabria (Torino).

Lista de futbolistas de Australia

Porteros: Matthew Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers).

Defensas: Harry Souttar (Leicester), Alessandro Circati (Parma), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Milos Degenek (APOEL), Aziz Behich (Melbourne City), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kai Trewin (New York City), Jacob Italiano (Grazer AK 1902).

Centrocampistas: Jackson Irvine (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City).

Delanteros: Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne City), Nestoy Irakunda (Watford), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Touré (Norwich), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Convocatoria de Turquía para el Mundial

Porteros: Bayindir (Manchester United), Cakir (Galatasaray), Gunok (Besiktas).

Defensas: Kadioglu (Brighton), Demiral (Al Ahli), Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).

Centrocampistas: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).

Todos los partidos y horarios del Grupo D en el Mundial: EEUU, Paraguay, Australia y Turquía

Jornada 1

Viernes 12 de junio - Estados Unidos contra Paraguay: a las 03:00 hora española (madrugada del 12 al 13)

Sábado 13 de junio - Australia contra Turquía: a las 06:00 hora española (madrugada del 13 al 14)

Jornada 2

Viernes 19 de junio - Turquía contra Paraguay: a las 06:00 hora española (madrugada del 19 al 20)

Viernes 19 de junio - Estados Unidos vs. Australia: a las 21:00 hora española

Jornada 3

Jueves 25 de junio - Estados Unidos vs. Turquía: a las 04:00 hora española (madrugada del 25 al 26)

Jueves 25 de junio - Paraguay vs. Australia: a las 04:00 hora española (madrugada del 25 al 26)