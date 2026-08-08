El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre de Leo Messi: comunicados de Real Madrid y Barcelona

El fútbol dice adiós a Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, fallecido a los 68 años en Rosario, en un día marcad por mensajes reconocimiento desde España, Argentina y el resto del mundo

El mundo del fútbol despide en el día de hoy a Jorge Messi, padre de Leo Messi, que ha fallecido a los 68 años de edad en un sanatorio de Rosario en la noche del viernes. La familia comunicó durante el pasado Mundial que el argentino se encontraba "bajo seguimiendo médico". Su figura fue clave para el actual futbolista del Inter Miami, desde su viaje de Newells a Barcelona, dónde dejó un legado imborrable para la historia.

Tras ello, diferentes instituciones del mundo del fútbol, además de importantes entidades, han querido despedir a Jorge Messi tras la trágica noticia conocida en el día de hoy. Entre ellas, ha sido público el mensaje de Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, el de la Real Federación Española de Fútbol, así como el Barcelona, con el recuerdo de Leo Messi y el Real Madrid.

La RFEF se despide de Jorge Messi: "Nuestro abrazo y nuestras condolencias"

De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha despedido a Leo Messi: "La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP".

Por su parte, Claudio Tapia ha lanzado un mensaje en el día de hoy: "Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás".

La Conmebol y Newell´s emiten un comunicado oficial: "Hincha, empresario y padre de Leo Messi"

Así despidió la Conmebol la figura de Jorge Messi, padre de Leo Messi: "La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz"

Por otro lado, el Newell's, club dónde empezó su carrera Leo Messi, quiso emitir un comunicado de despedida a Jorge Messi: "El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi".El club argentino añade que "Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores".

Barcelona y Real Madrid despiden a Jorge Messi

El Barcelona, dónde hizo historia Leo Messi, publicó un comunicado escasas horas después de conocerse la noticia: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”,

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz"

Por últoimo, el Real Madrid ha sido uno de los equipos que ha tenido el detalle de despedirse de Leo Messi a través de un comunicado oficial: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".