Lionel Messi emociona con Argentina en el Mundial 2026 tras el delicado estado de salud de su padre

El delantero firmó un triplete ante Argelia y rompió a llorar tras su primer gol en un partido marcado por la situación personal de Jorge Messi, hospitalizado en estado grave

Lionel Messi fue el gran protagonista del debut de Argentina en el Mundial 2026 tras marcar tres goles en la victoria ante Argelia, en un encuentro disputado en el que la emoción del capitán albiceleste llamó especialmente la atención.

El delantero del Inter Miami anotó su primer tanto del torneo y, en la celebración, no pudo contener las lágrimas, en un gesto que posteriormente se relacionó con la delicada situación de su padre, Jorge Messi, actualmente hospitalizado en estado grave.

Un debut brillante en lo deportivo y cargado de emoción

Argentina arrancó su participación mundialista con una victoria contundente en un encuentro en el que dominó desde los primeros minutos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez colectiva y un ritmo ofensivo elevado, con Messi como principal referencia en la construcción del juego y en la definición.

El capitán albiceleste abrió el marcador con un tanto que encarriló el partido y permitió a su selección jugar con mayor tranquilidad. A partir de ese momento, Argentina tomó el control absoluto del encuentro, aprovechando la inspiración de su estrella para ampliar la ventaja y asegurar un debut exitoso en el torneo.

Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, la atención se centró en la reacción emocional del futbolista tras su primer gol, una imagen poco habitual en un jugador acostumbrado a la máxima presión competitiva.

“Pasé unos días difíciles”: la explicación de Messi

Tras el partido, y ante las especulaciones surgidas en redes sociales y medios internacionales, el propio Messi explicó el motivo de su visible emoción durante la celebración.

Sus palabras aportaron contexto a una escena que había generado todo tipo de interpretaciones, desde la presión del debut hasta motivos personales más profundos.

Rumores sobre la salud de Jorge Messi

En Argentina, desde hace meses han circulado informaciones sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del futbolista. Diversos medios han apuntado a una situación delicada que habría afectado al entorno más cercano del jugador.

El periodista Carlos Ares señaló en Radioestadio Noche, de Onda Cero, que “la gente en Argentina está muy conmovida con Messi… su padre está hospitalizado en Rosario y su diagnóstico es grave”.

Por su parte, Eduardo Feinmann explicó en Radio Mitre que el problema de salud de Jorge Messi “es bastante grave” y añadió que “esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más su estado de salud”, subrayando el impacto emocional en el futbolista.

Comunicado oficial de la familia de Messi

Ante la creciente especulación, la familia Messi emitió un comunicado en el que aclara la situación de Jorge Messi y pide respeto hacia su privacidad. En el texto, se informa de que se encuentra bajo seguimiento médico y en proceso de recuperación dentro del cuadro clínico que presenta.

La familia expresa su malestar por la difusión de rumores y la falta de sensibilidad en torno a un asunto estrictamente privado. Además, recalca que solo el entorno más cercano dispone de información veraz sobre su estado de salud y que cualquier otra versión no debe considerarse fiable.

El comunicado también agradece las muestras de apoyo recibidas y solicita “responsabilidad, prudencia y humanidad”, insistiendo en la importancia de respetar la intimidad familiar.

Repercusión Internacional y cierre del debut

La imagen de Messi llorando tras su primer gol fue una de las más comentadas del inicio del Mundial. Más allá del resultado, el gesto fue interpretado como una muestra del lado humano del deporte de élite, donde la presión competitiva convive con situaciones personales complejas.

Con su triplete, el capitán argentino volvió a liderar a su selección en el escenario global, consolidando un debut mundialista que combinó excelencia deportiva y una fuerte carga emocional. Argentina afrontará ahora su segundo compromiso de la fase de grupos con el objetivo de encaminar su clasificación a los octavos de final, con Messi nuevamente como gran referente ofensivo del equipo.