A sus 38 años, Messi iguala a Klose como máximo goleador de los Mundiales

El capitán argentino firmó un triplete ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, alcanzó los 16 goles mundialistas y superó a Pelé como jugador con más contribuciones directas en la historia del torneo

Leo Messi volvió a colocar su nombre en una zona reservada para muy pocos. A los 38 años, en Kansas City y en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, el capitán albiceleste firmó un triplete que lo llevó hasta los 16 goles en la historia del torneo.

Con esa cifra, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Además, elevó su registro total de participaciones directas en gol y dejó atrás la marca que compartía con Pelé.

Messi iguala a Klose con un triplete histórico ante Argelia

Messi no necesitó una noche tranquila para hacer historia. Argentina debutaba como vigente campeona del mundo, con la presión de defender la corona y con la mirada puesta otra vez en su número 10. El rival era Argelia, el escenario Kansas City Stadium y el contexto, su sexto Mundial.

El primer golpe llegó con un disparo desde fuera del área. Messi recibió, avanzó y soltó un zurdazo que abrió el partido y también una puerta enorme en la historia del torneo. Ese 1-0 no fue solo un gol más: fue el inicio de una noche que terminó con el argentino alcanzando a Klose.

Después llegaron otros dos tantos para cerrar el 3-0 de Argentina. Tres goles, una actuación dominante y una cifra redonda: 16 tantos mundialistas, los mismos que el delantero alemán logró entre 2002 y 2014.

Argentina encuentra en Messi otra vez el camino del Mundial 2026

La actuación de Messi tuvo un valor colectivo evidente. Argentina evitó cualquier duda en el estreno y empezó la defensa del título con una victoria clara, algo que no siempre había conseguido en los últimos Mundiales.

En 2018, la Albiceleste comenzó con empate ante Islandia. En 2022, cayó contra Arabia Saudí antes de reconstruirse hasta levantar la Copa en Qatar. Esta vez, el equipo de Lionel Scaloni arrancó sin sobresaltos y con su capitán resolviendo desde el primer día.

Messi supera a Pelé y alcanza las 24 contribuciones mundialistas

El récord de goles no fue la única frontera que Messi tocó ante Argelia. Con su primer tanto ya había deshecho el empate con Pelé en contribuciones directas en Mundiales, una clasificación que suma goles y asistencias.

Antes de esta edición, Messi y Pelé compartían la cima con 21 participaciones directas. El brasileño dejó 12 goles y 9 asistencias, mientras el argentino llegaba al Mundial 2026 con 13 tantos y 8 pases de gol.

El hat-trick ante Argelia elevó a Messi hasta las 24 contribuciones mundialistas. Nadie había alcanzado una cifra semejante en la historia del torneo. Ni siquiera Pelé, el nombre que durante décadas parecía medir cualquier grandeza dentro de una Copa del Mundo.

Klose queda al alcance de Messi en un Mundial todavía largo

Messi ya ha igualado a Klose, pero la sensación es que la historia no ha terminado. Argentina todavía tiene por delante los partidos ante Austria y Jordania en la fase de grupos, además de un camino que puede alargarse si la campeona avanza como espera.

El próximo gol dejaría al rosarino solo en lo más alto de la tabla histórica de goleadores mundialistas. Sería una frontera simbólica enorme: superar al delantero que hizo del Mundial su territorio natural y que construyó su récord durante cuatro ediciones.

La edad añade una capa especial al relato. Messi tiene 38 años y ha admitido en los últimos meses que este probablemente será su último Mundial. Aun así, sigue compitiendo como si cada partido escondiera una marca más por conquistar.

Scaloni y Argentina miran a la cuarta estrella con Messi al mando

El objetivo principal de Messi sigue siendo colectivo. Argentina no está en el Mundial 2026 para coleccionar récords individuales, sino para intentar defender el título y pelear por la cuarta estrella de su historia.

Ese equilibrio explica la dimensión de la noche ante Argelia. El triplete alimenta el mito, pero también refuerza el plan de Scaloni. Si Messi sigue siendo diferencial, Argentina vuelve a tener un argumento que ningún rival puede igualar del todo.

La Albiceleste ya mira al siguiente partido con la tranquilidad de haber empezado ganando. Messi, mientras tanto, mira de reojo otra cima. Klose ya no está por delante, ahora está al lado. El próximo gol puede dejar al argentino solo en el lugar más alto de los Mundiales.