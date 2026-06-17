Mala noticia para el Betis: a Lo Celso se le resiste su sueño

El centrocampista verdiblanco se quedó sin minutos en el estreno de Argentina ante Argelia y sigue sin poder debutar en un Mundial después de haber vestido la camiseta de su país en 67 ocasiones. En La Cartuja esperan que pueda revalorizarse de cara a una posible salida

En el Real Betis andan muy atentos a lo que hacen sus seis representantes en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, después de que la lesión sufrida por Abde le haya obligado a causar baja y regresar de manera prematura. Su compañero Amrabat, cuya continuidad se negocia con el Fenerbahçe, no tuvo minutos en el estreno de Marruecos ante Brasil, algo que sí hicieron en sí hicieron como titular en la primera jornada tanto Álvaro Fidalgo con México como Ricardo Rodríguez con Suiza, si bien el lateral zurdo ya no regresará a la disciplina verdiblanca. Tras ellos, los focos desde La Cartuja se centraban esta pasada madrugada en Lo Celso, que sigue sin poder cumplir su sueño de estrenarse en un campeonato del mundo.

A pesar de tener un papel destacado en los dos amistosos previos al torneo, frente a Honduras e Islandia, el centrocampista verdiblanco se quedó sin minutos en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Argelia que permitió a la actual campeona arrancar de la mejor forma posible. Lionel Scaloni apostó por un centro del campo con De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández y no dio la oportunidad al rosarino, al que se le resiste su participación en un Mundial.

Próximo objetivo, Austria

Cabe recordar que Lo Celso ya estuvo presente con el combinado albiceleste en Rusia 2018, al poco de aterrizar en el PSG procedente de Rosario Central, si bien no llegó a jugar en ninguno de los cuatro encuentros de su selección, eliminada en octavos por Francia. Luego, el mazazo llegó con su ausencia en Qatar 2022 por una importante lesión muscular que le impidió coronarse campeón. Por entonces sí era pieza clave para Scaloni, que no ha dejado de contar con él pese a su irregular temporada en el Real Betis. Pero de momento tendrá que seguir esperando, pensando ya en el siguiente compromiso ante Austria, que tendrá lugar el próximo lunes.

El escaparate del Mundial y el objetivo de aligerar masa salarial en el Betis

Mientras tanto, desde La Cartuja cruzan los dedos para que su futbolista pueda tener un papel protagonista que le permita lucirse en un escaparate único. Sin duda, eso ayudaría a la hora de colocarlo en el mercado y encontrar una atractiva oferta. Y es que, aunque ni mucho menos sobra, entienden en la dirección deportiva verdiblanca que la reconstrucción del centro del campo podría verse facilitada si se consigue abrir espacio en la masa salarial con la salida del argentino, que tiene un importante sueldo.

Lo Celso no ha ofrecido esta temporada el rendimiento esperado, lastrado también por una lesión en el muslo derecho que le mantuvo cerca de tres meses de baja y le llevó a ser borrado de la lista de la Europa League en enero. Por ello, a sus 30 años, no se pondría trabas a su marcha siempre que llegue una oferta interesante. Con un valor de mercado de 8 millones de euros según Transfermarkt, no obstante, no será fácil obtener una gran plusvalía por un jugador que ya dejó en su momento una lluvia de millones al ser traspasado al Tottenham y fue recuperado hace dos veranos por apenas 5 millones. Pero el Mundial podría servir para revalorizarlo.

El interés de River Plate y la prioridad de seguir en Europa

Desde su país ya se ha apuntado el interés de River Plate, que no acaba de acercarse a las pretensiones verdiblancas por Nelson Deossa. El colombiano, junto a Sergi Altimira, está también en la rampa de salida, lo que unido a las dudas sobre la continuidad de Amrabat y el interés del Espanyol por Marc Roca aventura una revolución en la sala de máquinas de Pellegrini a la que podría sumarse el internacional argentino.

Lo Celso tiene dos años más de contrato en el club verdiblanco y, llegado el caso, todo apunta a que apuraría para seguir en el fútbol europeo. Además, está muy a gusto en el club heliopolitano y ya el pasado mes de enero rechazó sondeos del Lyon, el Ajax o el Rennes. Esta última campaña viene de firmar tres goles y tres asistencias en 32 encuentros disputados, aunque en muchos de ellos comenzó como suplente, quedándose su participación en 1.777 minutos de juego.