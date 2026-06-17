Argentina 3-0 Argelia: Messi también es historia de los Mundiales

La 'Albiceleste' ganó con solvencia en su estreno mundialista liderado por un Messi que hizo un triplete, igualando a Klose como máximo goleador de los Mundiales, agotando ya todos los calificativos hacia el astro argentino...

Messi cierra el puño para celebrar uno de sus goles en Kansas City.Imago.

Leo Messi ha vuelto a escribir una nueva página en la historia del fútbol con su triplete conseguido en el triunfo de Argentina sobre Argelia. Los actuales campeones del Mundo no solo han ratificado sus intenciones de revalidar el título mundial sino que además lo han hecho con solvencia y liderados a un Messi sobre el que se agotan los calificativos, que ya ha alcanzado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales con 16 dianas.

El día en que se cumplían 20 años de su primer gol mundialista, el astro argentino brilló desde el minuto uno y apenas tardó un cuarto de hora en hacer vibrar a los miles de hinchas argentinos que se dieron cita en Kansas City.

Abrió la cuenta con un gran zurdazo marca de la casa, desde fuera del área y ante el que nada pudo hacer Luca Zidane. Festejaba Argentina que se ponía el partido de cara muy pronto. Antes ya había avisado Lautaro Martínez con un cabezazo que el meta argelino tapó de gran manera en la primera jugada de peligro.

Con el paso de los minutos y la ventaja a su favor, Argentina se fue haciendo la dueña del balón con Enzo Fernández y Mac Allister manejando el centro del campo.

Argentina sentencia en la segunda parte

Fue ya en la segunda parte cuando asistimos a un momento para la historia, el del triplete de Leo Messi. A los 60 minutos Alexis Mac Allister disparaba desde fuera del área, Zidane no pudo blocar el balón dejándolo muerto el rebote y por ahí apareció Messi, más rápido que ninguno, para empujar el balón a placer y hacer el 2-0.

Pero quedaba todavía uno para alcanzar a Klose, y no tardó en llegar. A los 76 minutos aprovechó una habilitación de Nicolás González y con un certero disparo desde la frontal del área, superaba a Zidane para hacer el tercero y redondear una noche inolvidable para Argentina.

Entonces Scaloni decidió que ya había sido suficiente y lo sacó del campo para que se llevara su merecida ovación. Messi escribió otra página de oro en la historia del fútbol y Argentina ha comenzado la defensa del título de la mejor manera posible.

- Ficha técnica:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (m.46, Nahuel Molina), Cristian Romero (m.80, Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (m.54, Nicolás González); Lionel Messi (m.80, Nico Paz) y Lautaro Martínez (m.54, Julián Álvarez).

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui (m.64, Houssem Aouar), Ibrahim Maza (m.82, Ramiz Zerrouki), Nabil Bentaleb (m.81, Adil Bouldina); Anis Hadj Moussa (m.64, Riyad Mahrez), Amine Gouiri (m.64, Mohamed El Amine) y Fares Chaibi.

Goles: 1-0 (17') Lionel Messi; 2-0 (60') Lionel Messi; 3-0 (76') Lionel Messi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado en el estadio de Kansas City.