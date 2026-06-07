Scaloni insiste en Lo Celso para beneficio del Betis, pero no todo sale bien

El internacional argentino partió como titular en el encuentro amistoso ante Honduras, alternando acciones de peligro y errores. En el club verdiblanco cruzan los dedos para su revalorización en el Mundial, pues no se descarta su salida

La temporada de Giovani Lo Celso en el Real Betis no ha sido precisamente brillante. Por ello, hubo dudas con respecto a su presencia en la lista definitiva de Lionel Scaloni de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará esta próxima semana. Pero finalmente, el seleccionador argentino llamó al filas al centrocampista verdiblanco, que esta pasada madrugada tuvo la oportunidad de reivindicarse en el primer amistoso de preparación de la 'Albiceleste', aunque no lo consiguió del todo.

El rosarino partió como titular en el choque disputado en el Kyle Field Stadium de Texas ante Honduras, resuelto con victoria por 2-0 para la campeona del mundo. La parte positiva es que se mostró participativo actuando como interior, asomándose con peligro al área contraria. De hecho, fruto de un zurdazo suyo desde la frontal que se estrelló en el larguero llegó el penalti cometido sobre Tagliafico, que pugnó por el balón en el rechace, abriendo Lautaro Martínez el marcador desde los once metros.

Pero al mismo tiempo, al ex del Tottenham se le vio lento en acciones que parecían sencillas y errático en algunos pases y remates. Por ejemplo, tras el segundo tanto obra de Giuliano Simeone, tuvo el tercero en sus botas tras el pase de la muerte de Thiago Almada, pero no anduvo rápido y el defensa rival se le echó encima, bloqueando su disparo. Todo ello, en 61 minutos de juego, momento en el que fue sustituido por Alexis Mac Allister.

El descenso en el valor de mercado de Lo Celso y los planes del Real Betis

En La Cartuja, obviamente, interesa que Lo Celso pueda brillar en el escaparate del Mundial, lo que ayudaría a su revalorización, después de que en la última actualización de la web especializada Transfermarkt su precio de mercado haya bajado de 10 a 8 millones de euros. Pero no tendrá fácil gozar de un papel protagonista en la selección de Argentina, que en esta primera prueba no contó con estrellas como Leo Messi o Julián Álvarez, ni con el meta 'Dibu' Martínez.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, el plan pasa por retener a baluartes como Abde o Natan, a quienes no les faltarán ofertas, y anteponer las ventas de piezas más prescindibles, como Nelson Deossa o Sergi Atimira, que ya se mueven en el mercado, pues se necesita cuadrar las cuentas antes de 30 de junio con algo más de 20 millones de euros en traspasos. En una situación intermedia, pero más cerca del segundo grupo, se encuentra también Lo Celso. A sus 30 años, y con dos temporadas más de contrato por delante, es uno de los nombres que están sobre la mesa de cara a una posible salida, siempre que llegue una oferta interesante.

El interés de River Plate y la preferencia de seguir en Europa

En este sentido, desde su país se ha apuntado que River Plate, que también ha ofertado por Deossa, sueña con el fichaje del internacional argentino, siendo un deseo expreso de su entrenador, Eduardo Coudet, quien lo hizo debutar como profesional en Rosario Central, adonde siempre ha asegurado que le gustaría regresar algún de día. En cualquier caso, parece complicado que Lo Celso vaya a tomar una decisión durante el Mundial. Además, llegado el caso, todo apunta a que apuraría para seguir en el fútbol europeo, aunque está muy a gusto en el Real Betis y ya el pasado mes de enero rechazó sondeos del Olympique de Lyon, el Ajax de Ámsterdam o el Rennes

Los números de Lo Celso en la 25/26

Con un importante sueldo, la marcha del rosarino podría servir para abrir hueco en el límite salarial de cara al rearme de la plantilla en el proyecto de Champions. Más si sabe después de sus discretos números en la recién concluida campaña, pues viene de firmar tres goles y tres asistencias en 32 encuentros disputados, aunque en muchos de ellos comenzó como suplente, quedándose su participación en 1.777 minutos de juego. Además, el hecho de que su puesto esté bien cubierto con jugadores como Pablo Fornals o Isco Alarcón hacen que su salida no sea considerada especialmente traumática.

Una nueva oportunidad con Argentina

De momento, el próximo miércoles, a las 02:30horas española, el centrocampista bético tendrá nueva nueva oportunidad para seguir ganándose la confianza de Scaloni, en el segundo y último amistoso previsto ante Islandia en Alabama. Luego llegará la hora de la verdad, con el debut en el Mundial ante Argelia, el 17 de junio, completando la fase de grupos ante Austria (el día 22) y Jordania (28).

Titularidad para Ricardo Rodríguez con Suiza

Por su parte, este pasado sábado también entró en acción Ricardo Rodríguez con Suiza. El lateral zurdo partió también en el once de Murat Yakin y disputó 74 minutos en el choque preparatorio celebrado en San Diego ante Australia, que acabó con triunfo helvético por 2-0. En su caso, sin embargo, el defensor no regresará a la disciplina verdiblanca tras el Mundial, pues acaba contrato a final de mes y no será renovado.