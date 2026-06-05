Sangría de millones en el Betis con los fichajes de Riquelme y Fidalgo, y alivio con Álvaro Valles

El desplome de la tasación del medio y el extremo suponen un desfase de doce millones de euros tras el retoque de hoy, mientras que el meta pone la noticia positiva con la confirmación de su tendencia positiva

La revisión de los valores de mercado ha revelado una sangría millonaria con dos de los fichajes realizados por Manu Fajardo para la presente temporada por el acentuado descenso de la tasación como reflejo de su ausencia de protagonismo.

En sentido, el Betis ha 'perdido' 12 millones de euros por la caída en picado de Rodrigo Riquelme, firmado el pasado verano, y de Álvaro Fidalgo, reclutado en el mes de enero, pues su precio ha ido bajando en los retoques que ha ido realizado la web especializada Transfermarkt.

Caída drástica de Riquelme en un año

El caso del extremo madrileño resulta más flagrante tanto en cuanto en un año su cotización se ha dividido por tres con una pérdida de por medio de ocho millones de euros. Y el que al acabar el curso pasado su valor ascendió a doce kilos y hoy mismo ha tocado fondo con cuatro millones, después de que en diciembre se redujera a ocho, en marzo a seis y ahora a cuatro.

Esta hemorragia se debe a que Riquelme no ha respondido en absoluto a las expectativas en su primera temporada como verdiblanco y poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta ocupar un plano muy secundario en los planes de Pellegrini. Así, ha disputado 1.432 minutos repartidos en 38 partidos, con un saldo engañoso de siete goles, pues cinco fueron en Copa ante el Palma del Río y el Torrent, y una sola asistencia.

Aun así, en La Palmera pretenden, a priori, darle una segunda oportunidad en el curso venidero para intentar que despegue y se revalorice, pues ahora mismo no se lograría recuperar buena parte de los 8 millones que pactó para su fichaje.

Fidalgo, cuatro millones menos en solo tres meses

También ha sido pronunciado el desplome del valor de Álvaro Fidalgo en un plazo de solo tres meses, quedando el repunte de marzo tras su arranque como bético como un espejismo. Por entonces, subió de los 8,5 en diciembre, aún en el Club América azteca, a diez kilos gracias que contó con los favores de Pellegrini en sus primeros pasos en La Palmera, con gol incluido en el derbi.

Sin embargo, con las vueltas progresivas de Amrabat, Lo Celso e Isco, el internacional con México perdió el sitio y su participación se redujo drásticamente, lo que ha influido directamente en la caída sensible de su tasación en la revisión de hoy, de la que no le ha librado siquiera el hecho de haber entrado en la lista azteca para el Mundial. De hecho, su valor ha descendido hasta los seis millones, cuatro millones menos, es decir a más de millón perdido por mes.

Álvaro Valles sube 4,5 millones de su fichaje

En el capítulo de buenas noticias, el meta Álvaro Valles aporta el alivio merced a una subida sustancial desde su fichaje, ya que llegó libre al Betis con una tasación de 2,5 millones de euros tras una temporada entera en blanco y como bético ha ascendido hasta los siete millones de valor.

En marzo experimentó un crecimiento notable al subir hasta los seis millones y ahora ha confirmado esta tendencia al alza con un millón más de valor, lo que le convierte en un fichaje muy rentable.